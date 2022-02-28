才罰27萬！飯店又偷排汙水　日月潭成「陰陽海」最美自行車道臭翻

記者高堂堯、陳羿妏／南投報導

日月潭風景優美，一旁的「環湖自行車道」更被美國CNN網站評為「全球十大最美自行車道」，吸引許多遊客前來朝聖；然而，春節期間日月潭附近的飯店，因廢水處理不佳、汙染水域，遭環保局重罰27萬、要求改善，結果到了前天、228連假期間再次傳出同樣問題，看上去宛如「陰陽海」還飄出惡臭，讓當地居民相當氣憤，美景瞬間變調。

▲日月潭旁的飯店業者偷排汙水，讓潭面變成陰陽海 。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

環保局局長李易書今（28日）親自率隊進行稽查及採樣，已確認為當地某飯店業者因廢水處理水質不佳，於放流前添加消毒藥劑產生白色混濁所致。

環保局指出，已連2日進行稽查採樣，並命業者加速於1週內完成廢水處理設施清理與改善，水質採樣結果如有超標持續惡化的情形，將予以加重處罰，決不款待。

環保局表示，因日月潭水質清澈、透視度高，如有混濁水流排入，將明顯影響觀感，環保局也已發文各飯店應儘速確認廢水處理設施之效能，並檢視放流水透視度，本局亦將於3月起全面稽查。

最後，環保局長李易書呼籲，日月潭周邊的飯店、餐飲、旅宿等業者，應儘速確認廢水處理設施正常運作，以免受罰，並以共同維護日月潭水質。