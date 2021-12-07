臺南市推動畜牧廢水再利用　綠色經濟創多贏

圖、文／臺南市環境保護局提供

畜牧場產生的高濃度有機廢水，其實是肥料資源。臺南市為提升轄內河川水質並促進資源再利用，積極推動「畜牧糞尿資源化政策」，目前為止，全市已有230場畜牧場參與，經處理之畜牧廢水--「沼液沼渣」作為農地肥分及灌溉用水，有效減少化肥用量、收益增加，更扭轉畜牧廢水的負面形象。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市拚經濟不忘環境保護，致力改善畜牧廢水對河川水質、生態帶來的不良影響，推動「畜牧糞尿資源化政策」對畜牧場、農作物、水質環境生態都有利，轄內畜牧場如都能參與，定能實現「田肥水清」願景。

230場參與畜牧糞尿資源化的畜牧場，養豬場136場、養牛場94場，年施灌量約85萬公噸，施灌面積281公頃，施灌地區分佈於柳營、鹽水、善化等行政區。施灌作物有綠竹筍、蘆筍、火龍果、狼尾草、芭樂、香蕉、飼料玉米等，平均減少3成化肥，收益提高2至3成。

環保局表示，國營事業台糖公司也是臺南市畜牧資源化再利用的試驗澆灌對象之一，於面積將近10公頃的甘蔗田休耕時施灌沼液沼渣，不僅增加土壤肥力，也減少化肥使用，台糖公司對初次施灌成果感到滿意，表示明年將再提供10公頃土地來施灌。

為有效推動「畜牧糞尿資源化政策」，環保局110年特地購置2輛沼液沼渣集運車，並設置17個可貯存10公噸的沼液沼渣貯存桶，既節省運輸成本，便利田地灌溉，合作的畜牧場其高濃度有機廢水排入河川的機率更是大幅降低。

環保局為獎勵參與畜牧糞尿沼液沼渣農地肥分使用之畜牧場，規劃於近期舉辦優良畜牧場選拔，在獎勵與公開表揚外，還會安排經驗分享，鼓勵更多畜牧場、農友攜手合作，促進綠色循環經濟，共創多贏。

有興趣了解沼液沼渣施灌農地的畜牧場、農民朋友，歡迎撥打臺南市環保局諮詢專線(06-6564897)，一通電話，專人服務。