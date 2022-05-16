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獨／更省了！麥當勞用「環保杯」現折5元　6門市搶先上路

▲▼麥當勞6門市使用環保杯現折5元搶先上路。（圖／讀者提供）

▲麥當勞6門市使用環保杯現折5元搶先上路。（圖／讀者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

拿環保杯更省了！環保署上月公告自今年7月1日起，包括連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場，凡消費者自備飲料杯購買飲料須提供與未自備飲料杯至少5元價差，意指使用環保杯可現折5元，今（16）日麥當勞搶先上路試辦，業者證實目前全台有6間門市開放使用自備飲料杯現扣5元，至於原先的環保杯集點換飲料活動也確定在5月底結束。

▲▼麥當勞6門市使用環保杯現折5元搶先上路。（圖／讀者提供）

▲使用環保杯的消費者領到發票會有-5元標示。

今（16）日有民眾發現麥當勞林森2店貼出全新公告，內容寫道「自備飲料杯省5元。」對此，業者證實，即日起有6門市搶先測試使用環保杯折5元規定，包括林森1店、林森2店、昆明店、羅斯福店、三重重陽店及景美店，消費者只要自備飲料杯至門市櫃台購買飲料，即可現折5元，若是在得來速想使用環保杯者，也可於點餐時提前告知店員同享折扣，提醒須由店員確認環保杯容器材質與尺寸適用後才會進行折抵。

▲▼麥當勞6門市使用環保杯現折5元搶先上路。（圖／讀者提供）

▲欲使用環保杯者無法使用自助點餐機點餐。

至於原先的自備飲料杯集點活動，確定將在5月31日起結束，全台門市將不再提供集點卡，但累積之點數可兌換至6月底，提醒消費者儘速兌換；至於全台門市何時全面開放使用環保杯限折5元，業者則說目前正在測試當中，若有正式時間會再公告，預計最快6月全面上路。

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