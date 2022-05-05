快收！Uber Eats「5月激省優惠碼」來了　速食店豪送烤雞腿+綠茶

▲Uber Eats「5月限定優惠碼」來了。（示意圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快收下！外送平台「Uber Eats」5月限定「激省優惠碼」來了，這個月不僅祭出新用戶可享30天無限次免運之外，加碼憑優惠碼再打5折，省到爆表，而全用戶也有下單指定餐廳滿額就送人氣單品等小確幸，像是哈根達斯送雙球冰淇淋、21風味館送香草烤雞腿加蜂蜜綠茶，優惠通通數量有限、送完為止。

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▲下單指定餐廳滿額就送限量單品。

●新用戶優惠

1.新用戶首次下載註冊Uber Eats App，無須優惠碼可享「註冊30天內無限次數免運費」優惠，提醒訂單須滿最低消費金額。

2.即日起至5月31日新用戶輸入優惠碼「寵愛媽咪五折慶」，可享「首2筆訂單5折」優惠，單筆最高現折200元，限輸入後14天內使用完畢，優惠數量有限、送完為止。

3.即日起至5月31日新用戶輸入優惠碼「防疫三百」，並使用信用卡或簽帳金融卡支付，可享「單筆訂單滿199元限折150元」優惠，只可用於2筆訂單，優惠數量有限、送完為止。

●全用戶優惠

1.即日起至5月31日無須優惠碼，可享哈根達斯Häagen-Dazs、YAYOI彌生軒、21風味屋、大苑子等指定餐廳，下單滿額送春季限定雙球冰淇淋、南蠻炸雞、香草烤雞腿+中杯蜂蜜綠茶、檸檬愛玉等單品，優惠數量有限、送完為止。

●優饗方案／雙享方案會員優惠

1.即日起至5月10日凡輸入優惠碼「母親節優享」，會員可享「美食外送訂單滿299元打85折」優惠，每人限用2次，單次最高折抵50元，優惠數量有限、送完為止。

2.即日起至5月31日凡輸入優惠碼「生鮮給五折」，首次訂購生鮮雜貨之會員可享「指定生鮮雜貨店家訂單滿100元打5折」優惠，每人限用2次，單次消費最高折抵150元，優惠數量有限、送完為止。

3.即日起至5月31日凡輸入優惠碼「五買生鮮」，會員可享「指定生鮮雜貨店家訂單滿499元現折120元」優惠，每人限用1次，優惠數量有限、送完為止。

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