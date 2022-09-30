情侶麥當勞激吻片瘋傳！忘情互摸2小時　萬人看傻：人體剔牙機

記者朱祖儀／綜合報導

情侶之間總會想要有親密接觸，但還是應該要看看地點，別造成他人困擾。一名女網友最近到麥當勞用餐，發現有一對情侶在座位上激吻，男方的手還在女友的身上摸來摸去，長達1、2個小時，讓她當場看傻，怒吼「這裡不是旅館」。影片曝光後吸引上萬人圍觀。

▲情侶在麥當勞內親密互摸。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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原PO在臉書「爆廢公社二館」分享2段影片，看到一對情侶在麥當勞的座位上緊密依偎，起初男方戴著口罩，將女方往自己的方向拉去，手不停撫摸對方背部，2人的臉幾乎貼在一起，看起來像是在擁吻。第2段影片則可以看到，2人已將口罩摘下，女子躺在男方懷中激情互吻，看起來相當享受，男方也十分投入，絲毫不在乎旁人眼光。

▲情侶忘情激吻。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO看到這對男女的行為，不禁大喊「太誇張」，並透露她當晚一進到麥當勞就看到這對情侶在座位上做出親密行為，且維持1、2個小時，「況且旁邊還有其他小朋友，不妨礙別人的眼睛嗎？手也是奶摸來摸去」，讓她覺得相當傻眼，並氣喊「這裡是麥當勞，不是旅館」。

影片曝光後吸引上萬人圍觀，有網友留言表示「超扯，連旅館錢也要省」、「這要去Motel，不是McDonald's」、「他們不尷尬，尷尬的就是你了」、「衛生觀念不錯，用餐完畢，人體剔牙機伺候」、「這樣親一個小時到底有什麼意思啦，連開房間的錢都沒有，直接掰掰了啦」、「一定是最後一根薯條被吃掉了，要吃回來」、「只是在進行口對口人工呼吸的術科練習而已啦，隔天要考試了」，還有人笑說「可不可以放進去一下下，原來神曲是真的」。