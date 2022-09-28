快掏身分證！10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」　只有1個月

▲10月壽星衝速食店免費喝可樂。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

10月壽星衝一波！韓國人氣連鎖炸雞品牌「bb.q CHICKEN」祭出最新「壽星免費送」優惠了，限時1個月只要是10月份生日壽星，來店消費就送「可樂一罐」，加碼10月10日生日者還能免費多吃薯球一份，趕緊掏出身分證搶領小確幸。

bb.q CHICKEN於9月29日起至10月31日在全門市推出「10月壽星優惠」活動，凡是10月壽星持身分證件（身分證／健保卡等）到店內用或外帶，即可免費多喝「可樂」1罐，而生日是10月10日者加碼送「安妞薯球」1份，提醒此優惠每人每次限換1組。

▲麥當勞McCafé咖啡限時1天買1送1。

另，麥當勞近日則驚喜祭出「McCafé咖啡買1送1」優惠，9月30日0時起至當日23時59分止，只要在「APP隨買店取」或於「LINE禮物」中購買冰／熱經典美式或經典那堤，直接爽喝「同品項買1送1」，雙平台各限量1萬組，售完為止。

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