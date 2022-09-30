孩敲桌吼「我要吃麥當勞」店員急勸導！被爸回嗆1句愣：負評吃定了

▲小孩在餐廳內不斷吵鬧。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「溝通不了是你們親子的問題！」一名網友發文表示，日前店內來了一組親子客人，結果兒子才進門就狂喊「我要吃麥當勞，我不要進來！」由於吵鬧聲已經影響到其他客人，所以他只好去麻煩爸爸幫忙注意音量，豈料卻被回嗆1句話，讓他超傻眼。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到日前店內來了一組親子客人，爸爸拖著孩子進門，結果孩子就大哭，並用最大的聲音吼叫「我要吃麥當勞，我不要進來～我要吃麥當勞，我不要進來～我要吃麥當勞，我不要進來！」而爸爸則要兒子先吃吃看再說。

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等待餐點的同時，兒子仍不斷反抗，一下敲桌子，一下又丟餐具、不斷尖叫，嚴重影響其他客人的用餐品質。看到其他桌客人的臭臉，原PO便走去爸爸身旁提醒，「不好意思～要麻煩爸爸注意一下小朋友的音量喔！這樣尖叫會嚇到旁邊的客人喔！」

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▲孩子吵著要吃麥當勞。（示意圖／記者劉維榛攝）

結果爸爸聽完卻臉垮，抱怨「小孩子就是一直叫、一直吵，我有跟他說了，他還是一直吵，我有什麼辦法？」後來爸爸更是走到櫃檯說不吃了。原PO當下當然立刻退款，也免費招待餐前先上的飲料，不過他仍心想，「這負評應該是吃定了！」

事後原PO也不禁表示，「溝通不了是你們親子的問題，真的沒有人需要去忍受你孩子的哭鬧跟尖叫！」

貼文曝光後，不少網友也回應，「一些不要臉的就只會推給『小孩尖叫我哪有辦法』，啊是不會帶去戶外安撫讓他冷靜嗎」、「父母親問題，要是我小孩這樣吵，我當大家的面開打」、「這是父母親的責任，沒有什麼無法管制小孩胡鬧的」、「沒辦法就回家吃」、「會生不會教」、「你身為父母親都沒辦法，請問我們業者就有辦法嗎」。

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