只有5天！電話對中「5、2、0」任一碼　漢堡王送薯條+可樂

▲漢堡王對電話號碼免費吃薯條、喝可樂。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

電話號碼拿來！人氣速食品牌「漢堡王」最新優惠來了，即日起至5月16日前凡加入官方LINE帳號成為會員，且電話號碼對中「5、2、0」任一碼，即可獲得「點心組兌換券」，憑券消費滿額直接免費兌換薯條1份及可樂1杯。另，拿坡里至5月30日前也有「1公斤腿排桶下殺73折」優惠等吃。

漢堡王優惠再一發，即日起至5月16日前凡加入LINE官方帳號並綁定會員，且電話號碼對中「5、2、0」任一數字，5月17日起將陸續發送「滿額點心組兌換券」1張，消費者可在5月20日至5月26日於官網或臨櫃消費滿350元使用，直接免費再多吃中薯1份及小杯可樂1杯，提醒須點選「領取」該票券才可使用，而已是會員者同享優惠。

▲拿坡里「1公斤腿排桶」下殺73折。

另，拿坡里近日打造超大份量「1公斤腿排桶」，腿排裹上義式炸雞粉後現點現炸，大口咬下的微辣口感超級過癮，即日起於全門市開賣，且至5月30日前還下殺73折，只要269元就能爽吃。

必勝客也有官網限定「比薩外帶買大送大／外送買大送小」優惠；加碼還有「單點大比薩送紙包筆管麵2份」，外帶外送皆適用，筆管麵有波隆那海鮮、奶油海鮮、羅勒海鮮、波隆那牛肉、奶油雞腿排、羅勒雞腿排及焗烤總匯千層麵選擇。

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