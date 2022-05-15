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金門新增1例重症死亡！確診翁發燒住加護病房　不到24小時病逝

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門今(15日)新增78例本土個案，累計確診548例，目前尚有64例收治中，無症狀或輕症62例、中症1例、重症1例。此外，值得注意的是，今金門有1例重症死亡個案，該案為高齡89歲的男性長者，具慢性病史，14日傍晚到部立金門醫院急診，當日住進加護病房，雖積極治療，但仍不幸於今中午病逝。

▲▼金門0515。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣府說明今日疫情。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門縣府指出，該例死亡個案具有慢性病史，有腦下垂體腫瘤術後史，曾接種過1劑疫苗，昨傍晚到部立金門醫院急診，主訴發燒、腹瀉、呼吸喘等症狀，經PCR採檢陽性確診，Ct值14，當日即住進加護病房，院方立即給予抗病毒藥物及相關藥物積極治療，但病情持續進展，經醫護與家屬討論，予以安寧緩和醫療照護，該案於今中午12時01分不幸病逝。

▲▼金門0515。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣府表示，今新增的78例中，男性47例、女性31例，年齡介於未滿5歲至80多歲間。年齡分布5歲以下8例、6歲12歲6例、13歲至19歲2例、20歲至29歲12例、30歲至39歲22例、40歲至49歲14例、50歲至59歲1例、60歲至69歲8例、70歲至79歲1例、80歲至89歲4例。校園部分學生與教職員，幼兒園7人、國小有6人，國中1人、大學2人。

個案分屬家庭群聚案14例、7處工作職場群聚案17例，以及47個獨立案。另部立金門醫院目前收治量能充足，負壓及專責病床總床數40床，使用17床，尚有空床23床。

新增確診者在金足跡，包括11日全家便利超商(金山店)、海灣KTV、莒光共融公園；12日海灣KTV、莒光共融公園；13日全家便利超商(金山店)、海灣KTV、莒光共融公園。航空部分為13日立榮航空B7-8802臺北往金門7:00航班。

再次呼籲鄉親，儘量少涉足KTV等具高風險與密閉場所，並減少餐聚、飲宴等活動；職場應避免共餐，脫口罩用餐時減少交談，除用餐外勿脫口罩；另於確診者居家照護或隔離期間，應加強居所清消，例如門把、開關、衛浴設備，減少病毒殘留導致感染。

▲▼金門0515。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門0515。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門0515。（圖／記者林名揚翻攝）

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