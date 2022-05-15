北北基桃確診數「已被PCR量能限制」　柯文哲：上面都是黑數

記者袁茵／台北報導

指揮中心15日上午邀集各縣市首長開會討論防疫措施，與會人士透露，台北市長柯文哲稱北部PCR量能已飽和時，指揮官陳時中也表達認同。柯文哲15日下午公開表示，北北基桃確診數大概已經固定，因為PCR量能被限制住，倘若未來一週全台確診數上升，那也是因為加上中南部的確診數字。

關於上午與指揮中心開會，指揮官陳時中也認同PCR量能飽和一事，柯文哲15日視察中正紀念堂車來速時表示，看看雙北於12、13、14和15日的確診數，大概都在3萬多，但R值大於1個狀態下，不應當有這種情況，代表PCR量能已經把確診人數限制住了，「所以上面都是黑數。」

柯文哲提及，自己有跟陳時中表示，大家就務實、實事求是，現在疫調都很困難，可以安置確診者就很了不起了，目前要做到守住最後醫療量能，並讓中重症病患都可以被照顧到，這才是最重要的。

柯文哲指出，若從確診數字上來看，邏輯上可以知道，未來一週如果全台確診數上升，那是因為加上中南部的數量，但北北基桃的確診數大概已固定，「因為被PCR量能卡住了、限制住了。」

另外，媒體追問，台大防疫急門診何時可以上線？柯文哲回應，已經有向對方聯絡，台大要用台大醫學院的體育館做防疫急門診，並說明一天大概要達到1000以上的篩檢量能，目前台大正在處理如何設立等問題當中。

▼台北市長柯文哲視察中正紀念堂防疫急門診、車來速。（圖／北市府提供）