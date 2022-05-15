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北韓恐淪大型病毒煉獄！街道冷清像拍喪屍片　憂弱勢民眾餓死家中

▲▼自從北韓防疫部門下達封鎖令後，平壤市區街道冷清，難以見到任何人或任何一輛車。（圖／達志影像）

▲自從北韓防疫部門下達封鎖令後，平壤市區街道冷清，難以見到任何人或任何一輛車。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）自從本月12日首度對外透露慘遭新冠肺炎Omicron病毒攻陷的消息，其實前後就已針對包括守平壤在內的各級市、道、郡實施嚴格的封鎖措施，居民不得隨意出外走動，竟連平常購買生活用品的市場也被迫關閉，街道一片冷清。

就有專家擔憂，北韓最高領導人金正恩所崇拜的中國式「清零防疫」，恐讓北韓居民飢餓、缺乏家庭用醫療藥品的情況更加嚴重，淪為人間地獄。

根據南韓《韓聯社》，北韓近來為了阻止新冠肺炎疫情擴大，針對全國境內實施封鎖令，不過如此恐怕將加重國內飢荒與家庭常備用藥、日用品嚴重不足的問題，進而招致大型人倫慘劇。

自從北韓國家非常防疫司令部下令從12日上午起完全封鎖全國市、郡，同時隔離關閉每個事業單位、生產單位、居住單位後。從官媒《朝鮮中央電視台》今（15）日報導時所拍攝到的平壤市區街景來看，可以發現當局指令封城後，街道上幾乎看不到行人與車輛，宛如一座遭喪屍入侵的空城。

美媒《自由亞洲電台》（RFA）也指出，自從北韓下達封鎖令後，原本人潮聚集的市場、餐廳、商店等也被迫關門停止營業，也因為北韓居民習慣透過市場購買一般家庭所需的醫藥品與食糧，一旦國內分配物資的窗口因疫情被迫關閉，若當局毫無配套措施，恐怕北韓將陷入史無前例的巨大難關。

原本今年1月起平壤當局同意逐漸恢復往返新義州、遼寧丹東的朝中邊境貿易列車，作為全球新冠疫情爆發後的唯一正式對外貿易聯絡管道，沒想到中國東北從4月疫情漸趨嚴重，加上北韓以平壤首都圈為中心從4月底開始傳出大量發燒患者，使得當局決定停止朝中邊境貿易列車。

▲▼北韓長期以來嚴重缺乏醫療物資，醫院只能靠基本的抗生素對抗新冠疫情，官媒報導時解說服用抗生素應注意患者有無過敏反應。（圖／達志影像）

▲北韓長期以來嚴重缺乏醫療物資，醫院只能靠基本的抗生素對抗新冠疫情，官媒報導時解說服用抗生素應注意患者有無過敏反應。（圖／達志影像）

報導分析，平壤當局之所以寧願癱瘓國家機能，也要採取嚴格且極端的封鎖政策，乃因北韓除了靠社交距離防疫政策對抗疫情以外，並無有效且可靠的醫療手段。

南韓世宗研究所研究委員崔恩宙（최은주，音譯）接受電訪時透露，「一旦物資流通受到阻礙，則最為弱勢的族群在獲取糧食與生活用品上將最先遭遇困境，他們只能依靠等待政府的物資配給，連搶先排隊囤貨的機會都沒有。」

另外，每年的5月為決定北韓農作物是否豐收的成敗關鍵，因為5月是農作物插秧的時期。不過最近北韓面臨旱災、加上新冠肺炎疫情失控，若考慮當局實施嚴格的社會封鎖，光是如何派出人力插秧耕作、以及如何應對旱災，對當局而言簡直是蠟燭兩頭燒。

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