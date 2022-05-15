雲林+574　居家隔離轉陽、家庭群聚確診各佔1／3

▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（15）日新增574例本土確診個案，斗六138例，虎尾77例，西螺64例，斗南38例，古坑、北港各27例，莿桐26例，大埤25例，二崙、麥寮各23例，崙背20例，土庫19例，東勢14例，台西11例，林內9例，四湖、口湖各8例，元長7例，褒忠6例，水林4例個案分佈20鄉鎮。

雲林縣政府說明，今日574例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-93歲，無症狀309人、輕症265人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有625人、確診者居家照護在管中有3267人。6-11歲兒童莫德納疫苗自5/2開打至5/14已完成4762人接種， 目前無接種疫苗後不良反應通報。

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▲雲林縣本土確診個案今日＋574例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局表示，今日確診個案中有大約1/3為家戶傳染，經統計，其中居家隔離陰轉陽的個案約為15%，另，因出現症狀後自行快篩陽性而就醫採檢的比例大約為1/3，其餘1/3的個案來源為機構、職場以及校園等。提醒民眾確實做好戴口罩、勤洗手，就能降低感染率20％以上，如果加強單獨用餐、浴廁使用後消毒等環境措施，更能大幅降低感染風險。

衛生局呼籲民眾，尤其是65歲以上的長者務必盡快完整接種疫苗，降低中、重症發生的機率，住宿式長照機構應加強落實工作人員防疫措施及自主健康管理，本縣住宿型機構暫停探視之措施仍持續至5/31；各級學校及職場仍請防疫長落實自主應變措施，避免發生群聚影響運作。

▲明日起開放部分對象可施打第2次追加劑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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