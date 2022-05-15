宜蘭+1871！　林姿妙再喊話：中央應給足夠快篩劑

▲宜蘭今日新增1871確診，縣長林姿妙15日上午要求中央應給地方政府足夠快篩劑，及讓民眾方便購買。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央15日宣布宜蘭縣新增1,871確診，再創新高，縣長林姿妙上午視訊參與中央防疫會議，並在會中表達相關建議，包含：撥給地方政府足夠的快篩試劑、讓民眾在各通路方便購買快篩試劑、改善確診者自主回報系統等，期待中央和地方共同合作，早日建立完善的防疫大網，保護全民健康安全。

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今（15）日上午，中央流行疫情指揮中心邀集各縣市政府召開防疫會議，林姿妙在會中表達，不論政策如何調整，請中央務必要有完整配套措施；並指出，如果放寬3+4隔離政策，民眾快篩試劑需求勢必會增加，請中央除了要撥給地方政府足夠的試劑，也要透過各種通路讓民眾方便購買。

林姿妙說，為了因應快篩試劑不足，宜蘭縣已增設6個社區篩檢站及其他機動性篩檢站為民眾服務；同時，也增設「防疫診」提供全面性服務，但總體量能已經緊繃，請中央撥更多快篩試劑給宜蘭，補足現在面臨的狀況。

另外，林姿妙也指出，有關確診者自主回報系統，建議中央增加填報後可預覽填報結果及編輯填報資料功能，若能及早改善，將能縮短行政流程，減輕公衛人力的大量耗損。

宜蘭15日確診數創新高，宜蘭衛生局表示，校園疫情部分，新增確診學生數202人、教職員工21人，累計2,742位學生、216位教職員確診。目前宜蘭縣第1劑疫苗涵蓋率達83.5%，第2劑涵蓋率為78.8%，第3劑涵蓋率達62.5%。衛生局表示，今（15）日第15波疫苗快打站開始服務，施打的疫苗種類為莫德納和高端，且提供第1劑至第3劑服務，請民眾儘快接種完整疫苗。