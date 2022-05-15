28歲少婦懷孕38週確診　南投醫院團隊順利剖腹產女嬰

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情蔓延不止，一名28歲的孕婦不幸確診，衛福部南投醫院考量已懷孕38週、即將臨盆，為減輕母親心肺負擔，以及免除新冠肺炎治療對胎兒造成危害的疑慮，今日上午為她剖腹生產，順利產下健康女嬰、經PCR採檢為陰性，母女均安，南投醫院也創下全縣首例為確診產婦接生，以及年紀最小PCR採檢者的紀錄。

▲南投醫院首為38周確診孕婦接生、母女均安且女嬰PCR為陰性（下同）。（圖／衛福部南投醫院提供）

南投醫院指出，這名產婦平時在台中市的醫院產檢，13日確診新冠肺炎，經通報後，從外院轉送往衛福部南投醫院，在醫療團隊細心安排病患住院及評估產婦狀況，並與病人及家屬溝通討論後，即安排剖腹生產。

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南投醫院表示，今天由婦產科醫師顏稟鴻以剖腹產方式生下2900克女嬰，隨即立刻由小兒感染科醫師丁佩如接手後續照顧；由於新生兒體內的免疫系統發育尚不完全，感染的風險較高，目前於保溫箱中並安排單獨空間隔離照顧，持續進行相關健康評估及監測。

感染科主任廖嘉宏表示，院方針對確診孕婦生產慎重其事，準備獨立手術室，關閉正壓空調，並做環境防護避免染污；嬰兒出生過程也進行標準COVID-19防護，除了送入保溫箱，並執行第一次PCR，成為南投縣最小接受PCR檢測個案，檢測結果為陰性，產房也立即展開人員及環境清消。

南投醫院院長洪弘昌說，疫情在社區蔓延、每人都有染疫可能，確診民眾也會有各種醫療需求，院方在接獲確診孕婦之通報案例後，便召集婦兒科、麻醉科及感染科等組成多專科團隊隨時待命；成功接生的顏稟嶪醫師，也對團隊所有同仁的合作，尤其是護理與麻醉科同仁的辛勞表示感謝。