　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹縣+1871　採檢、診療、領藥、衛教社區篩檢站一條龍

▲0515新竹縣疫情。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣今日新增確診1871人。（圖／新竹縣府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(15日)公布新竹縣新增1871例新冠肺炎本土確診案例，分別為952位男性與919位女性，年齡分布在0到99歲，12歲以下191位、65歲以上109位，主要集中在青壯年為主，約占79%。新竹縣目前居家隔離396人，居家照護5417人。

衛生局說明，新增1871例本土個案分別分布在竹北市701例、竹東鎮280例、湖口鄉353例、新豐鄉169例、新埔鎮94例、關西鎮61例、芎林鄉41例、橫山鄉31例、寶山鄉42例、北埔鄉22例、峨眉鄉12例、尖石鄉46例、五峰鄉19例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0515新竹縣疫情。（圖／新竹縣府提供）

▲社區篩檢站資訊。

篩檢資訊:

一、購買實名制快篩試劑
民眾可至合約健保藥局或衛生所購買實名制快篩試劑。

二、一般民眾自行快篩陽性可至社區篩檢站接受公費PCR採檢
請戴好口罩，自行前往社區篩檢站勿搭乘大眾運輸工具，並將陽性快篩試劑密封包裝好，一併攜帶至新竹縣社區篩檢站(請依篩檢站服務時間及分流機制排隊等候)接受公費PCR採檢，採檢完畢也請自行返家等候結果通知。

社區免費篩檢站:

每日上午9時至12時 新仁醫院急診室外
每日上午11時至下午2時 湖口仁慈醫院急診室外
每日下午6時至9時 竹北大安醫院急診室外、新仁醫院急診室外、竹東台北榮總新竹分院急診室外

衛生局表示，新竹縣社區篩檢站均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一條龍服務，以便利民眾也落實醫療量能分流。衛生局提醒採檢民眾於採檢完24小時後即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。

疫苗接種資訊:
一、各衛生所、合約診所仍持續提供疫苗接種服務，服務時間地點可至竹縣疫苗地圖查詢

二、校園接種COVID-19疫苗已開始實施，因各種原因無法參加校園接種的6-11歲學童也可由家長帶學童至新竹縣疫苗接種合約院所預約接種。

►1歲女兒遭護理師誤剪手指！母怒：這是該犯的錯嗎...醫院回應了

►老司機驚爆酒店妹確診還上班！他秒縮退訂怒檢舉　稽查結果出爐

►高中生被「九宮格」與媽在家困火場　爸隔空指引助妻兒逃過一劫

►在這裡排隊很開心！每人發3000紓困金　2類人領不到超殘念

►「冰感內褲」穿過嗎？夏天太需要了

ET快訊
客人排到快篩「抱怨1句」　藥師超氣：你根本沒有很需要！
快訊／遭爆「逼業務員退保」！　富邦產道歉回應了
王必勝說「雙北叫不動醫院」！　侯友宜動怒回嗆
相馬茜消失8年「驚人正面照曝光」！　46歲長這樣
快訊／台南女6樓墜落！遭3鋼筋插入　無生命跡象
地方有共識「打滿3劑快篩陰」鬆綁！　陳時中曝方向
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

65歲以上長者「快篩陽」　林右昌支持開立領取抗病毒藥物

金門新增1例重症死亡！確診翁發燒住加護病房　不到24小時病逝

台中+4029！最高齡103歲阿公插管住院　兒童專責病床足夠

桃園提供長照機構快篩和抗病毒藥物　爭取黃金治療時間

基隆+2122！6歲以下幼童新增167人染疫　2676人居隔59班停課

台東+332！3間安養機構群聚繼續燒...新增身障機構群聚

將擴大「莫納皮拉韋」藥物發配！指揮中心：5萬份會提早到貨

快訊／高雄+3846！呼吸道症狀診所快篩陽　確診率近9成

嗆排隊民眾「信義區の快篩乞丐」　粉專被起底！過去專打這3人

地方有共識「打滿3劑快篩陰」鬆綁管制　陳時中：0+7是方向

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

陸男被路邊塑膠袋「討抱」　驚慌掙脫！阿姨淡定掃走

松山慈惠堂發免費快篩　買菜姨幸運領到：好喜歡

主刀醫師手術中突暈倒　休息後秒回歸敬業指導

二哈便祕尷尬卡路中！　駕駛：等你拉完我再過

台灣相聲女神赴陸發展　姬天語到北京感覺回家了

65歲以上長者「快篩陽」　林右昌支持開立領取抗病毒藥物

金門新增1例重症死亡！確診翁發燒住加護病房　不到24小時病逝

台中+4029！最高齡103歲阿公插管住院　兒童專責病床足夠

桃園提供長照機構快篩和抗病毒藥物　爭取黃金治療時間

基隆+2122！6歲以下幼童新增167人染疫　2676人居隔59班停課

台東+332！3間安養機構群聚繼續燒...新增身障機構群聚

將擴大「莫納皮拉韋」藥物發配！指揮中心：5萬份會提早到貨

快訊／高雄+3846！呼吸道症狀診所快篩陽　確診率近9成

嗆排隊民眾「信義區の快篩乞丐」　粉專被起底！過去專打這3人

地方有共識「打滿3劑快篩陰」鬆綁管制　陳時中：0+7是方向

62殺大亂戰！日本出大招中路「章魚」...越南射手爆扯開秀大逆轉

65歲以上長者「快篩陽」　林右昌支持開立領取抗病毒藥物

俄侵烏克蘭逾80天　英情報：俄軍損失3分之1地面部隊

疫情爆發隔2年半才回家　「三花飯糰」蹲遠處緊盯她：這傢伙誰！

金門新增1例重症死亡！確診翁發燒住加護病房　不到24小時病逝

海邊拾獲7隻黏人萌汪一叫就來　超守秩序「排排站」低頭嗑飯

聽到要跟媽媽分開1個月　歐告「眼眶含淚」委屈凝視

台中+4029！最高齡103歲阿公插管住院　兒童專責病床足夠

房東群組喊「要檢查床組」　她無奈：根本沒同意！一回家傻爆眼

小甜甜布蘭妮悲痛證實流產！1個月前才剛報喜…自責「太早就公布」

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

立院法制局建議　高中以下直接停課至月底

確診嘸藥？醫揭一款藥能減4成死亡率

今增19死！本土+68732　另增37例境外

大家都快篩陽了！　醫揭這類人的「最後救生圈」

喉嚨痛到像刀割！確診者聽「1句話」最火大

本土增68732「雙北都破萬」！

高中以下停課2週或至學期末？陳時中這樣說

確診連破萬　還敢內用的人在想啥

前台大醫：「這1類人」快篩要隨時備2支！原因曝光

1300洗車停路邊淋雨留1星負評　業者提告

更多熱門

相關新聞

3縣市守千例內！本土累計74萬確診地圖曝

3縣市守千例內！本土累計74萬確診地圖曝

今天國內新增6萬8732例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的2萬2891例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過2.7萬例。

彰化+1408！金色通道服務啟動

彰化+1408！金色通道服務啟動

屏東+1299　5月以來確診以21~30歲最多

屏東+1299　5月以來確診以21~30歲最多

基隆2歲確診童死亡！　衛生局長還原過程

基隆2歲確診童死亡！　衛生局長還原過程

鎮長吳秋齡喉嚨不適快篩陽　今PCR確診

鎮長吳秋齡喉嚨不適快篩陽　今PCR確診

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情疫苗快篩實名制

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸爆退出《營業中》群組！

蘇貞昌同意鬆綁居隔條件　打滿3劑疫苗、快篩陰可免隔離

女星結婚不到1年…老公竟瞞「家暴離過婚有3子」

林可彤讓兒旁觀生產過程　被批動怒

李蒨蓉賣愛馬仕籌錢　得罪貴婦閨蜜

郭董「家用唾液快篩機」價格曝光

日女童失蹤3年　山區人骨DNA一致

高中以下能停課到學期末？教育部3點回應了

髮型設計師被灌負評！反骨正妹道歉：是我不懂時尚

10天飆破49萬例　專家提醒快做1件事

快訊／基隆2歲男童確診高燒42.4℃！轉院後死亡

反骨正妹臭臉風波　Joeman有道歉

瘦子結婚後首露面直播　老婆隔空留言...網全閃瞎

她跳劉畊宏毽子操下場慘！「腋下潰爛發黑」嚇傻

男神驚爆拉未成年女偶像開房！女方直播認了

更多

最夯影音

更多
1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ
陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

陪哥遠距上課累到度估！　 黑柴書僮硬撐：汪生好難

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

受DNA呼喚二哈拉協力車　帶主狂奔！飆速遊梅花湖

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

日正妹化身「真人版魯夫」　耳垂伸縮自如還能幫撐傘

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面