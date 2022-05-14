陳吉仲雲林座談海口願景　蘇治芬：盼官民攜手實現「海洋牧場」

▲立法委員蘇治芬邀集農委會主委陳吉仲等人，至雲林口湖、台西兩海口鄉鎮，勘查口湖耕作困難地及低地利土地，以及台西牡蠣養殖專區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

近二十年來，台西面臨嚴重人口外流的問題，迄今已有將近三成人口移居外地，立法委員蘇治芬13日邀集農委會主委陳吉仲等人，至雲林口湖、台西兩海口鄉鎮，勘查口湖耕作困難地及低地利土地，以及台西牡蠣養殖專區，並辦理雲林海口願景工程座談會，廣邀地方產官學與農漁民來為雲林海口未來願景集思廣益。

立法委員蘇治芬在台西辦理「海口願景工程座談會」，邀請在地產官學與農漁民，向陳吉仲主委說明願景提案，分別為台西青年蚵農丁健家正嘗試的單體牡蠣試養計畫；以及四湖青農林煌智所提，與在地牧場契作以擴大硬質玉米種植的可能性；最後則是由高雄海洋科技大學鄭安倉教授發表結合光電、綠能，以及牡蠣養殖的在地型「海洋牧場」。



陳吉仲主委回應，針對蚵苗復育問題，會請水試所全力協助；也請漁業署透過示範推廣計畫，協助推動單體牡蠣養殖，有效提高我國牡蠣競爭力，才能在未來加入CPTPP後，能與越南等外國牡蠣做出市場區隔。



漁業署繆自昌主任秘書則補充，針對航道疏浚作業，會請相關單位加速研議，以求更有效率地完成清淤作業；此外，也補充說明可以藉由離岸風電的電協金，協助推動海洋牧場的規劃與建置。

農糧署姚志旺副署長則補充，目前擴大硬質玉米乃由中央畜產會，以及地方農會協助，後續會再研議與合作社場的合作方案。



立法委員蘇治芬說，希望未來漁業署、水試所等單位，要能與台西在地的漁民組成團隊，攜手實現「海洋牧場」；也提醒與會農政業務單位，要珍惜這些願意在地方蹲點的青年，全力支持青年們做對的事情，積極與青年合作，共同推動單體牡蠣、硬質玉米和養豬場的示範計畫，相信這些計畫培育的種子都是海口願景的重要推手。

▲台西青年蚵農丁健家指出正嘗試的單體牡蠣試養計畫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

