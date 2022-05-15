台南+2474！　5／16第四劑疫苗開打　長照住民免預約

▲台南市長黃偉哲15日公布新增2474名確診病例，統15日起「台南打疫苗」網頁版，開放65歲以上符合資格者預約接種第2次追加劑，16日起可施打追加劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲15日公布新增2474名COVID-19本土確診病例，統計至14日，今年累計確診個案21179人，其中4078人已解除隔離，17101人尚在隔離中，15日起「台南打疫苗」網頁版，開放65歲以上符合資格者預約接種第2次追加劑（第四劑），16日起開始施打第四劑。

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黃偉哲指出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中14日宣布，5月16日起部分民眾優先接種第2次追加劑（第四劑）。台南市政府15日宣布，即刻起「台南打疫苗」網頁版開放65歲以上符合資格者預約接種第2次追加劑（第四劑）。長照機構符合資格之住民將由機構提社會局造冊，由衛生局安排醫療院所到機構接種。18歲以上免疫不全及免疫力低下符合資格者，則請由原回診就醫院所安排接種。

黃偉哲表示，由於台灣目前處於COVID-19廣泛社區流行期間，為降低長者染疫後的中、重症風險，中央已宣布開放部分民眾優先接種俗稱「第4劑」的第2次追加劑。截至15日中午為止，尚有超過2萬劑莫德納和5000劑高端能供民眾預約第3、4劑。

衛生局長許以霖說明，為便利長照機構住民，全市長照機構將自行造冊，再由衛生所或醫療院所到機構接種，不需要自行預約。而為充分了解免疫不全及免疫力低下者身體情況，請18歲以上免疫不全及免疫力低下者先至原診治醫療院所由原醫師評估可接種後，再由原診治醫療院所安排接種追加劑第2劑。

15日台南打疫苗也同步開放符合基礎加強劑預約資格者網路預約，但請民眾預約後，除健保卡、小黃卡外，需自備證明文件至現場，方能順利完成接種。衛生局也再次提醒，近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

研考會主委戴偉峻補充，考量使用者體驗，「台南打疫苗」自今年1月即改為透過網頁版（https://health-reservation.tainan.gov.tw/）預約，5月10日「台南打疫苗」LINE@官方帳號正式更名「台南快疫通」，並不影響民眾預約權益。民眾可以從「台南快疫通」LINE@官方帳號（LINE ID：vaccine.tainan）的置底選單快速進入疫苗接種網頁。

另因COVID-19社區傳播風險仍高，台南市3處社區篩檢站（南區松柏育樂中心、新化體育公園、新營區營新醫院）將持續開設至5月22日，請出現疑似COVID-19症狀者攜帶身分證、健保卡，依分流時段前往篩檢站進行鼻咽快篩；快篩陽性者，請持身分證、健保卡及密封好的快篩試劑，依分流時段前往進行PCR採檢。

另因COVID-19社區傳播風險仍高，台南市3處社區篩檢站（南區松柏育樂中心、新化體育公園、新營區營新醫院）將持續開設至5月22日，請出現疑似COVID-19症狀者攜帶身分證、健保卡，依分流時段前往篩檢站進行鼻咽快篩；快篩陽性者，請持身分證、健保卡及密封好的快篩試劑，依分流時段前往進行PCR採檢。

黃偉哲說，台南市65歲以上年長者大概有32萬人，希望長者長輩還是趕快來施打，目前三個比較脆弱的族群，第一個是長者，第二個是孕婦，第三個是兒童跟幼兒，6歲以下還有6歲到12歲，這三個族群比較脆弱。但是第四個就是雖然不是在這三個族群裡面，但是免疫能力比較差的，剛剛講像洗腎或者說因傷、因病造成免疫能力下降的，這些比較脆弱的族群，希望說可以的話趕快來施打疫苗。針對洗腎診所的部分，他們的防護裝備以及快篩試劑等等，那這個部分政府可以來提供給洗腎診所，希望洗腎診所千萬不要拒絕確診的洗腎病患去做血液透析。

黃偉哲說，由於網路上有很多偏方的部分，說吃這個有效、吃那個有效，吃這個也癢、吃那個也癢，因為這樣子的一個資訊，就跟隨意散布假疫情一樣，是違反醫事法、藥事法、還有傳染病防治法的，因為這個部分沒有經過證實有效的一些偏方，不但不能救命，還可能害命，這是一個法律問題，也是一個道德問題，更是一個坦白講有某種程度是因果問題，請大家不要散布假訊息，以免觸法。

