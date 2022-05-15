剩3縣市守千例內！本土累計74萬「確診地圖曝光」　新北26萬最多

▲今年本土病例已逾74萬例。（圖／翻攝自疾管署）

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增6萬8732例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的2萬2891例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均超過2.7萬例。

今日新增6萬8732例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市2萬2891例、台北市1萬1701例、桃園市9675例、台中市4029例、高雄市3882例、台南市2474例、基隆市2122例、新竹縣1871例、宜蘭縣1871例、彰化縣1408例、新竹市1312例、屏東縣1299例、花蓮縣1065例、苗栗縣883例、雲林縣649例、南投縣466例、嘉義縣368例、台東縣332例、嘉義市193例、金門縣120例、澎湖縣115例、連江縣6例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，台北市、新北市、桃園市均大於十萬例；金門縣、澎湖縣、連江縣則守在千例之內。

深咖啡色縣市（2萬6330～26萬8732例）有6：

基隆市2萬7721例

台北市13萬1601例

新北市26萬8732例

桃園市11萬4492例

台中市4萬1595例

高雄市3萬5788例



次深褐色（1萬328～2萬6329例）有5：



新竹縣1萬4624例

台南市2萬2153例

屏東縣1萬757例

宜蘭縣1萬5611例

花蓮縣1萬2976例

橘色縣市（3731～1萬327人）有5：



新竹市8784例

苗栗縣6402例

彰化縣9897例

雲林縣6359例

南投縣3741例

淡橙色縣市（182～3730人）有5：

嘉義市2206例

嘉義縣3335例

台東縣3726例

金門縣565例

澎湖縣772例

淡黃色縣市（0～181人）有1：

連江縣181例

今年1月1日至今已累計74萬2018例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計26萬8732例。

中央流行疫情指揮中心日前放寬規定，居家隔離、自主防疫和居家檢疫者快篩陽性，經醫師認定即為確診。稍早指揮中心表示，2歲以下幼兒雖不符合快篩試劑的適用年齡，不過如因故接受快篩檢測者，經醫師評估確認快篩陽性結果且能達到醫病雙方共識，依醫師裁量認定，仍要請醫師進行上傳／通報程序。

此外，針對65歲以上快篩陽性者，指揮官陳時中稍早也宣布，經醫師評估可直接給藥。

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