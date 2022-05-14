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社會 社會焦點 保障人權

真牛版藍寶堅尼！「小屁牛」當街狂奔　網：原來跑起來這麼快

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林土庫鎮今（14）日下午出現一隻大水牛狂奔，附近民眾看見嚇一大跳，將畫面拍下上傳至地方臉書社團《馬光大小事》ＰＯ文「有一頭牛跑出來逛大街，請用路人小心 注意安全」，據了解，該牛隻為土庫鎮馬公厝昨日甫成立的水牛安養中心主人在多年前收養的小牛「安心」，主人林家良已將牛隻帶回。

▲雲林青農林家良收養的水牛《安心》今日跑到街上，被民眾錄影ＰＯ網。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林青農林家良收養的水牛《安心》今日跑到街上，被民眾錄影ＰＯ網。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

昨日土庫鎮馬公厝由青農林家良成立的水牛安養中心盛大揭牌，並收養來自北部14歲的退休母耕牛阿樂，今日中午要把多年前收養的5歲牛從舊的安置地遷移至安養中心，未料聰明的「安心」卻早一步自行將繩索解開跑出去大街上。

▲雲林青農林家良收養的水牛《安心》今日跑到街上，被民眾錄影ＰＯ網。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網友感到新奇紛紛留言。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

網友於臉書社團看見安心狂奔的畫面，紛紛留言「真實版大牛跑車」、「藍寶堅尼出現在馬光」、「這台小牛跑很快」、「我還真沒見過牛跑那麼快的！ 小時候都只見到拖著牛車緩慢前進的牛，然後在路上投下轟炸彈！（指牛糞）」。虎尾警方也在民眾通報後，快速找到林家良趕緊將牛隻帶回妥善安置。

▲雲林青農林家良收養的水牛《安心》今日跑到街上，被民眾錄影ＰＯ網。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網友感到新奇紛紛留言。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林家良受訪時表示，水牛智商很高，現年5歲的安心目前智商高達有人類年齡約8-9歲，以前就有調皮自行解開繩索的經驗，但都是單純解開繩索不想被綁住，並不會亂跑，今日會突然跑到大街上，推測是因為從前陣子開始，安養中心即將完工，一直有跟安心說「過幾天要帶你到新家住，那邊很大很舒服」，沒想到今天下午正聯繫友人一同前往載運，牛就先偷跑了。

▲雲林青農林家良收養的水牛《安心》今日跑到街上，被民眾錄影ＰＯ網。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲安心在一處偏僻道路被找到，見到飼主便冷靜乖乖上車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林家良與運牛車會合的途中，接到鄉親通報的來電至少有1、20通，最後依循鄉親通報的位置找到順利牽上貨車，將安心載往安養中心園區內。林家良表示，安心是一名花蓮老農因眼睛退化後無法繼續養，才接手收養的小牛，自小與人親近，時常有幼兒園校外教學來互動，會在大街上狂奔，可能是因為牛眼有放大效果沒看過車子因而害怕，或是對新的街道感到驚奇。

▲雲林青農林家良收養的水牛《安心》今日跑到街上，被民眾錄影ＰＯ網。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲安心見到飼主林家良後冷靜乖乖上車。（圖／林家良提供）

林家良表示，新的安養中心有3支攝影機24小時監控並設定感應功能，如果異樣會立即發出警報，從家中騎機車趕過去僅2分鐘路程，安心進入園區後經過一陣安撫，已經自在於園區走動並走進水坑泡水、玩水，今日的小插曲幾乎驚動整個社區鄉親幫忙找牛，真的非常抱歉，也幸好沒有人員因此受傷，未來不會再讓類似事件發生。

▲雲林青農林家良收養的水牛《安心》今日跑到街上，被民眾錄影ＰＯ網。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲安心進入安養中心自在於園區走動並走進水坑泡水、玩水。（圖／林家良提供）

▲雲林青農林家良收養的水牛《安心》今日跑到街上，被民眾錄影ＰＯ網。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲青農林家良創立於土庫鎮馬公厝的水牛安養中心相當寬敞。（圖／林家良提供）

▲雲林青農林家良收養的水牛《安心》今日跑到街上，被民眾錄影ＰＯ網。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水牛安養中心設置3處監視器，並設定24小時監控警報。（圖／林家良提供）


►聽Podcast #我在案發現場


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