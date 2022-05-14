德僑界爆「權勢性騷」跨海向蔡英文陳情　駐德代表謝志偉回應了

▲海德堡台灣華語學習中心今年2月正式成立。（圖／翻攝自吳品瑜臉書）

記者呂晏慈／台北報導

由僑團「國際傑人會德國總會」成立的「海德堡台灣華語文學習中心」今年2月揭碑，卻遭揭露過去權勢性騷擾、非法夏令營、假冒人頭詐欺事件，教師吳品瑜14日在臉書質疑，她向行政院、教育部、僑委會投訴，並寫陳情信給總統蔡英文，但官方及中心卻試圖以摸頭、收編來「消音」。對此，駐德代表謝志偉回應，他完全贊成調查個水落石出，並讓被證實有罪者得到應有的處罰，但因被指控者已離職又是德國公民，沒有法律依據及權限成立性平會調查。

吳品瑜今在臉書，以「海德堡台灣中心權勢性騷擾事件簿——不知情共犯的自白」為題撰文，揭露今年以來一連串事件，從僑民與學生接連遭遇中心原王副主任性騷擾、打工欠薪等事件，到她向台灣官方求助並要求調查、成立性平會後，與謝志偉的書信往來，但官方卻拒絕調查不作為，並指控謝過程中不僅任意洩漏受害者的個資，後來乾脆已讀不回。

對此，謝志偉回應，海德堡台灣華語學習中心成立於今年2月26日，他在今年4月18日接到吳品瑜的訊息，指控2017年在中心前副主任民宅內發生的性騷擾案件，由於吳也向僑委會、教育部陳情，兩會就此開會並要求駐德單位處理。

謝志偉說明，他接到陳情後，認為此案內容及時間雖在中心成立之前，但既然被指控者現為中心副主任，於是指示僑委會駐法蘭克福辦事處袐書就此事與被指控人聯繫，自己則與中心主任通電，討論成立「性平會」處理該案，不過，4月22日接獲回報該副主任已經辭去職務，因此，他便回復吳：在前副已非中心人員的情況下，若要在德國成立調查他的性平會，須考慮「法源依據、組織章程等」及「前副」若不予理睬，此會將如何自處的問題。

謝志偉表示，中心主任認為，前副被指控性騷擾一事的時間、地點都與「中心」無關，故在其已辭副主任的情況下，不再同意在其中心就此事成立調查委員會或性平會，且律師也認為，無論中心或駐德單位並無權限調查，而應由當事人在地司法機關或相關社會機制處理，但吳一再堅持，駐德單位應就此案成立性平會調查，「我在確認法律依據及權限無虞之前，實在無法同意」。

謝志偉說明，吳品瑜提出調查、成立性平會兩方案，要求由行政院性別平等會進行獨立調查，或者由台灣駐德外館主動向德國警方報案，或由海德堡台灣中心首創先例，由第三方獨立設置性平中心，但他認為，這些方案有窒礙難行之處。

謝志偉坦言，他必須承認，作為男性，他的原罪有可能使他對「受害人」未能完全感同身受，但他是完全贊成將所有性騷擾案調查個水落石出，並讓被證實有罪者得到應有的處罰，以還受害者公道，只是他們不能不顧及「在德國，誰來調查」的面向，未能盡如人意，敬請見諒。