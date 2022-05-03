德藥師挺高嘉瑜！曝超低價「27元快篩劑」　這國製「Ct35都能驗出」

▲在德國工作的藥師，分享德國網站上各家快篩試劑的價格比較。（圖／翻攝自Facebook／德國藥吃了沒？- 菜鳥藥師聊德國）



實習記者林郁婷／綜合報導

本土疫情飆升引發快篩之亂。民進黨立委高嘉瑜日前指出，德國唾液快篩試劑一劑才約新台幣30元，當地民眾每天都快篩完才出門，遭到指揮中心駁斥是假消息。不過卻有住在德國的藥師出面力挺高嘉瑜，證實德國的快篩試劑價格確實比台灣便宜，至於需不需要天天篩，則是每個人都不同，像以她自己上班的地方，老闆有要求每天上班前要快篩，所以以她情況來說，「的確需要幾乎天天都檢測」。

臉書粉絲團「德國藥吃了沒？- 菜鳥藥師聊德國」的版主，是生活在德國的藥師，透露快篩試劑的價格在德國的確差異不小，從附圖中可見，「圖中最便宜的一個只要0.89歐（約新台幣27元），但也有價格高至每個5.61歐（約新台幣174元）的」，以她所在的藥局為例，快篩劑大多為大陸製造，過去也曾進口過瑞士大廠的，但一盒25個要價250歐（約新台幣7700元），想當然最後一定賣不出去。

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至於衛福部打臉高嘉瑜說，德國不用天天快篩才能出門，她直言「真的很難一概而論」，政府雖沒有明文規定要每天篩，但像她自己因為在藥局上班，「就被雇主要求每天上班前必須要檢測，陰性才能上班」，的確需要天天測，而有的雇主則是有症狀再篩就好，所以每個人的做法都不同。

不少網友看完後詢問，「羅氏跟亞培快篩你們有賣嗎？」原PO則回覆，「我們現在只有賣中國製的」。還有人好奇中國製的品質如何？對此，她則表示，「以那個價錢來說還可以吧！有同事PCR Ct35，當初快篩也是有篩出陽性」，但仍有人持懷疑態度，「德國用中國製的快篩也安慰性質居多吧？準確度夠高的話，中國也不用封城～」

台灣目前已經引進唾液快篩，但衛福部長陳時中也在疫情記者會上透漏，之所以能過關，是因為有達到驗出Ct23的標準，但以準確度而言，仍是鼻腔更為靈敏，「Ct27、28都能驗」。