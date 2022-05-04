雲林+242！5大感染鏈長照機構佔53例　12歲以下累計234人確診

▲雲林縣政府新聞處直播說明雲林縣今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（4）日新增242例本土確診個案，分布於西螺46例、虎尾38例、斗六31例、麥寮20例、古坑15例、二崙11例、北港、斗南各10例、莿桐、四湖各9例、東勢8例、台西6例、崙背、元長、水林各5例、大埤、褒忠各4例、口湖3例、土庫2例、林內1例分佈20鄉鎮。截至5月2日雲林縣12歲以下確診共234人。

雲林縣政府說明，242例確診個案中年齡分布在未滿1歲至96歲，無症狀94人、輕症148人，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有578人，確診者居家照護在管中有857人。另，許多家長關心兒童染疫的相關資訊，雲林截至 5/2 總計有234位12歲以下兒童染疫，這些染疫兒童全數為輕症個案，目前恢復狀況佳，症狀為發燒、喉嚨痛、鼻塞、咳嗽、頭暈、全身倦怠、腹瀉等。

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▲雲林縣本土確診個案今日新增242例，分佈於20鄉鎮。

今日重點感染鏈有5個部分，長照機構傳染為佔多數有53例，均為確診者同院匡列居家隔離篩檢陽性確診；因家庭家戶傳染關聯有30例，也是家人確診後匡列篩檢陽性確診；於職場遭同事傳染確診者有1例；校園內傳染共有6例，為同學確診後匡列居隔篩檢；因出現症狀才就醫篩檢陽性的共有21例。

▲雲林縣停課及預防性停課學校。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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