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竹縣+1661！隔離、居照需求暴增　50院所配合委託看診

▲0514新竹縣疫情。（圖／新竹縣府提供）

▲新竹縣今日新增1661例確診。(圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今(14日)公布新竹縣新增1661例新冠肺炎本土確診案例，其中無症狀1565位，約佔94%，其他多以輕症表現。中央今天起開放三類人(居家隔離、自主防疫及居家檢疫)快篩陽可委由親友攜帶健保卡及快篩檢測卡匣/檢測片至診所請醫師確認，新竹縣內已有50家合作醫療院所，請民眾務必事先預約再前往。

今日確診分布中，12歲以下195位、65歲以上77位，主要仍為青壯年族群，約占79%。地區則分布在竹北市554例、竹東鎮218例、湖口鄉387例、新豐鄉151例、新埔鎮68例、關西鎮75例、芎林鄉41例、橫山鄉26例、寶山鄉53例、北埔鄉22例、峨眉鄉11例、尖石鄉39例、五峰鄉16例，均已安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離951人、居家照護5245人。

▲0514新竹縣疫情。（圖／新竹縣府提供）

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▲社區篩檢站資訊。

▲0514新竹縣疫情。（圖／新竹縣府提供）

▲三類人快篩陽通報流程。

衛生局指出，新竹縣內有50家負責快篩陽性評估醫療院所，請民眾先行電話洽詢預約，居隔等3類對象快篩陽性民眾親友預約前往負責居家照護責任診所評估確認陽性結果時，應提供確實為居家隔離等3類符合資格對象的證明資料並請配合相關事項。

一、請親友代為前往診所評估前，請先預約並先準備以下物品由親友攜帶至診所：
(一)自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。
(二)將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。
(三)陽性的檢測卡匣/檢測片，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。
(四)配合於醫師現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。
(五)委託書(應含委託日期、快篩陽性民眾的手機號碼)、健保卡、身分證、代為評估親友身分證

二、如採現場評估，應配合評估醫師電話聯繫快篩陽性個案或其法定代理人，請其確認快篩陽性個案確實符合3類對象資格及該檢測結果確為其所屬。

三、評估後，醫病已對快篩陽性結果達成共識，請親友將檢測卡匣/檢測片交由診所醫事人員處理。如果沒有共識就請受委託親友將快篩陽檢測片帶回。

當民眾及醫師對評估陽性結果如達成共識，即可由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診，後續將由衛生局依確診個案分流收治原則，安排個案於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可依醫師建議至社區篩檢站PCR採檢。

衛生局指出，新竹縣社區篩檢站均提供採檢、診療、領藥、衛教、繳費一條龍服務，以便利民眾也落實醫療量能分流。提醒採檢民眾於採檢完24小時後即可至健保快易通查詢檢驗結果，不需再電話詢問採檢醫院。另衛生局防疫專線5511287已於5月13日修復並擴充為15線為民眾服務，衛生局籲請民眾有任何疫情相關問題都可撥打，但請勿占用臨時服務電話。

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