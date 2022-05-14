　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹市國三會考生下周一起線上遠距教學　開設78間防疫試場

▲竹市國三會考生下周一起線上遠距教學　78間防疫試場開設。（圖／新竹市府提供）
▲為了因應疫情間會考，新竹市府啟動第二類備用試場，提供居家隔離、自主防疫、居家檢疫或是有發燒、呼吸道症狀的考生分流應試。（圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

111年國中教育會考進入最後倒數周，為確保學生考試權益及應試安全，竹市國三生下周將改線上教學5日，同時開設78間「第二類備用試場」，供居家隔離、自主防疫、居家檢疫或是有發燒、呼吸道症狀的考生分流應試，獨立出入動線、獨立廁所，降低接觸風險。

林智堅市長表示，市府各單位與考場學校以最高規格規劃試場防疫措施，為全市5101名考生健康把關。第二類備用試場更從原有20間加開至78間，以利各類考生分流應試，提醒正在自主防疫、居隔等3類考生，或出現疑似症狀的考生務必將口罩確實戴好，前往考場時需由親友接送或步行，不得搭乘大眾交通工具。

▲竹市國三會考生下周一起線上遠距教學　78間防疫試場開設。（圖／新竹市府提供）

▲下周起，新竹市國三會考生將採遠距教學上課。

[廣告]請繼續往下閱讀...

111年國中教育會考將於5月21至22日登場，應試學生需全程配戴口罩、如實量測體溫；而確診者考生則不得應試，但可參加補考，詳細方案待教育部定案後，會在第一時間讓考生及家長知悉。

新竹市教育處長賴榮光表示，此次會考不開放陪考，惟身心障礙、重大傷病、懷孕等特殊考生可申請由一名親友陪考。教育處於5大考場都設置「家長連絡區」，國中各校於休息時間安排輪值教師提供考生協助，也有「考生服務隊」照顧考生大小事，請家長放心。

教育處指出，本次考場試務人員、監試委員、考場服務隊、考生服務隊及申請陪考之家長，均應完整接種3劑COVID-19疫苗；若僅完整接種2劑COVID-19疫苗者，則需提供考前48小時內抗原快篩（含家用快篩）檢驗陰性證明，以維護全體考生健康。

▲竹市國三會考生下周一起線上遠距教學　78間防疫試場開設。（圖／新竹市府提供）

▲▼此次會考不開放陪考，但身心障礙、重大傷病、懷孕等特殊考生可申請由一名親友陪考。

▲竹市國三會考生下周一起線上遠距教學　78間防疫試場開設。（圖／新竹市府提供）

此外，為降低考生染疫及居家隔離之風險，國三學生於會考前5日（即5月16日至5月20日）改為線上遠距教學，若家長有教學載具需求，可向學校借用。當周各校需確實點名、積極掌握學生健康狀況，透過教師線上引導、溝通互動及陪伴支持，讓學生擁有穩定的心情安心應試。期盼竹市學子能以穩定的身心狀態應試，發揮實力，並預祝考生金榜題名！

►新竹媽懷孕38周染疫！醫戴頭燈接生　一招讓負壓病房秒變產房

►「拎雞倒吊」5天嫩嬰！黑青瞎稱黃疸　竹北月子中心讓爸媽崩潰

►高中生被「九宮格」與媽在家困火場　爸隔空指引助妻兒逃過一劫

►在這裡排隊很開心！每人發3000紓困金　2類人領不到超殘念

►Panasonic無線手持吸塵器下殺8.1折！從此家裡超乾淨

ET快訊
一隻阿圓「胸口突長巨痘」！　醫警示：女生容易這樣
超商打折時段一次看！　1張「優惠食刻表」千人存爆：賺翻啦
撐不住了！　台南排隊名店「公告暫停營業」
快訊／雨彈炸不停！　台南市緊急發佈淹水警戒
快訊／國道1號多車撞一團！　回堵5公里
快訊／同住家人確診！　莊人祥緊急居隔
「最性感體操女神」遭英制裁！　被爆是普丁情婦
陳時中鬆口「1條件」　考慮快篩陽就給藥
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長
自購快篩爆量　草莓網最便宜一劑62元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／國中會考超前部署！雙北二類備用試場逾600間、估全台超過千間

老婆邱議瑩確診！文化部長李永得快篩陰性居隔　取消所有行程

撐不過疫情！高雄老字號餐廳祥鈺樓二度歇業　招牌蔥油餅成絕響

快訊 ／同住家人PCR陽性！　指揮中心發言人莊人祥即起居隔

一次看超商打折時段！神人1張「優惠食刻表」千人存爆：賺翻啦

快訊／確定了！台大宣布即日起遠距教學到學期末

如夢般的7+7！她確診「家人按時送三餐、點心」　一票人羨慕炸

高浪星球B612展廳　蟲洞般流動幻化的空間設計

教部補助大學照護宿舍每床「1萬→2萬元」　學生交通費全額補助

竹市國三會考生下周一起線上遠距教學　開設78間防疫試場

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

變性會短命？小A辣砸39萬「徹底改造」　曝現在還能OO...全場驚訝

一拿出飼料...爆量錦鯉嗨翻　多到「滿出來」還要幫推回去

調皮姊假裝幫弟修眉毛　下秒開細眉特效嚇壞他

4歲巨嬰汪跟媽媽腰齊高　回頭率100％：牛還是狗？

阿滴「台灣IU」Diss愛莉莎莎！　賀瓏罵「瘋女人」：是不是跟我交往過XD

獨／國中會考超前部署！雙北二類備用試場逾600間、估全台超過千間

老婆邱議瑩確診！文化部長李永得快篩陰性居隔　取消所有行程

撐不過疫情！高雄老字號餐廳祥鈺樓二度歇業　招牌蔥油餅成絕響

快訊 ／同住家人PCR陽性！　指揮中心發言人莊人祥即起居隔

一次看超商打折時段！神人1張「優惠食刻表」千人存爆：賺翻啦

快訊／確定了！台大宣布即日起遠距教學到學期末

如夢般的7+7！她確診「家人按時送三餐、點心」　一票人羨慕炸

高浪星球B612展廳　蟲洞般流動幻化的空間設計

教部補助大學照護宿舍每床「1萬→2萬元」　學生交通費全額補助

竹市國三會考生下周一起線上遠距教學　開設78間防疫試場

灣區公敵？布魯克斯猛推柯瑞領惡犯　與K湯起口角再吞T

鄰居的檸檬她拚命採　一次摘10顆...貪婦行竊過程全都錄

髒手探入裙喊「你毛好可愛」！色男挨告秒出櫃：我同性戀　下場曝

馬斯克收購推特態度反覆　若破局不只賠分手費「恐被求償數十億美元」

中芯國際：疫情衝擊物流、供應鏈　努力將影響控制在5%範圍

獨／國中會考超前部署！雙北二類備用試場逾600間、估全台超過千間

林家文聽奧斬獲1金2銀！體能是大考驗　開心喊：我們要回家了

不畏普丁！芬蘭36歲美女總理放棄中立　強硬表態「加入北約」

無業男2度偷超市果腹　暖警霸氣送一句：派出所24小時為你而開

張員瑛「機場生圖」堪比時尚大片！全身精品＋12頭身狂殺底片

下班後想運動…路上看到窄裙正妹！他衝上去把美臀當籃球抓

生活熱門新聞

7-11深夜驚傳大當機　店員狂道歉

郭台銘親自示範「口水機驗PCR」　75分鐘結果出爐

確診喉痛！醫推3甜品：冰涼好吞

柯P再逆時中「抗病毒藥別等PCR再發」　台大醫贊同：急診已排爆

同住家人PCR陽性！莊人祥居家即起居隔

一家5口剩她沒染疫　1打4看她如何戰勝病毒

教育部：3情況大專可遠距教學到期末

「致災性梅雨」轟炸15縣市　北台灣越晚越冷

首波梅雨到　週末防劇烈大雨

台中男解隔返家23天亡　罕見判定確診死亡

致災性梅雨轟炸15縣市　鄭明典曝「最強對流」

15縣市豪大雨特報！雨最猛時間曝

台大宣布即日起遠距教學到學期末

國道三號連環撞1死8傷　1人噴飛南下車道亡

更多熱門

相關新聞

北北基桃再增9篩檢站、快篩供貨趨穩　蘇貞昌：政府防疫用心用力

北北基桃再增9篩檢站、快篩供貨趨穩　蘇貞昌：政府防疫用心用力

新冠肺炎疫情延燒，近來中央、地方政府間，針對防疫作為的認知差距越來越大，導致摩擦不斷。行政院長蘇貞昌說，北北基桃將再增加9個篩檢站，快篩劑的供需也已穩定；藥品已購足70萬劑，會盡量縮短減少相關的流程，給需要的民眾更大的方便。

紐西蘭總理阿爾登全家確診！曝快篩陽性照

紐西蘭總理阿爾登全家確診！曝快篩陽性照

金庸角色P出地獄哏　「確診成楊過」網笑翻

金庸角色P出地獄哏　「確診成楊過」網笑翻

10分鐘賣光！民冒雨搶買唾液快篩

10分鐘賣光！民冒雨搶買唾液快篩

直擊康是美「唾液快篩」開賣

直擊康是美「唾液快篩」開賣

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情疫苗快篩實名制會考

讀者迴響

熱門新聞

兒子「不知爸是金鐘視帝」！

防疫險之亂／富邦將簡訊通知「重複投保者」一律拒保　已繳款者退費

7-11深夜驚傳大當機　店員狂道歉

93歲婦確診病逝！火化後竟活過來了

爸從25公尺懸崖跳水　竟撞石壁在兒面前慘死

辣妹消防員深夜拍制服肉照　傳給人夫挨告

台灣相聲女神赴陸發展　「感覺回家了」

郭台銘親自示範「口水機驗PCR」　75分鐘結果出爐

李蒨蓉賣愛馬仕包籌錢　得罪貴婦閨蜜

確診喉痛！醫推3甜品：冰涼好吞

英僅10％天選之人未染疫！　專家分析3關鍵

確診在家缺氧？醫授2招自救「一根吸管」就能解

柯P再逆時中「抗病毒藥別等PCR再發」　台大醫贊同：急診已排爆

男歌手父出車禍「顱內出血送加護病房」求集氣

即／Novavax宣布：向台灣申請EUA

更多

最夯影音

更多
美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌

美女彩妝師搭計程車　遇活潑運將花式誇美貌
爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

爸下班秒被黏人貓纏上　腳邊跳起討抱抱爽呼嚕

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

客人藉買車之名狂騷擾！　女業務爆氣嗆：有種就來

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

扛Xbox+螢幕課堂打遊戲　狂罵隊友激怒講師慘遭趕

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

Siri幫毛小孩取名字！ 黑狗一聽超無言秒跑走

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面