竹市國三會考生下周一起線上遠距教學　開設78間防疫試場



▲為了因應疫情間會考，新竹市府啟動第二類備用試場，提供居家隔離、自主防疫、居家檢疫或是有發燒、呼吸道症狀的考生分流應試。（圖／新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導



111年國中教育會考進入最後倒數周，為確保學生考試權益及應試安全，竹市國三生下周將改線上教學5日，同時開設78間「第二類備用試場」，供居家隔離、自主防疫、居家檢疫或是有發燒、呼吸道症狀的考生分流應試，獨立出入動線、獨立廁所，降低接觸風險。

林智堅市長表示，市府各單位與考場學校以最高規格規劃試場防疫措施，為全市5101名考生健康把關。第二類備用試場更從原有20間加開至78間，以利各類考生分流應試，提醒正在自主防疫、居隔等3類考生，或出現疑似症狀的考生務必將口罩確實戴好，前往考場時需由親友接送或步行，不得搭乘大眾交通工具。

▲下周起，新竹市國三會考生將採遠距教學上課。



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111年國中教育會考將於5月21至22日登場，應試學生需全程配戴口罩、如實量測體溫；而確診者考生則不得應試，但可參加補考，詳細方案待教育部定案後，會在第一時間讓考生及家長知悉。

新竹市教育處長賴榮光表示，此次會考不開放陪考，惟身心障礙、重大傷病、懷孕等特殊考生可申請由一名親友陪考。教育處於5大考場都設置「家長連絡區」，國中各校於休息時間安排輪值教師提供考生協助，也有「考生服務隊」照顧考生大小事，請家長放心。

教育處指出，本次考場試務人員、監試委員、考場服務隊、考生服務隊及申請陪考之家長，均應完整接種3劑COVID-19疫苗；若僅完整接種2劑COVID-19疫苗者，則需提供考前48小時內抗原快篩（含家用快篩）檢驗陰性證明，以維護全體考生健康。

▲▼此次會考不開放陪考，但身心障礙、重大傷病、懷孕等特殊考生可申請由一名親友陪考。

此外，為降低考生染疫及居家隔離之風險，國三學生於會考前5日（即5月16日至5月20日）改為線上遠距教學，若家長有教學載具需求，可向學校借用。當周各校需確實點名、積極掌握學生健康狀況，透過教師線上引導、溝通互動及陪伴支持，讓學生擁有穩定的心情安心應試。期盼竹市學子能以穩定的身心狀態應試，發揮實力，並預祝考生金榜題名！

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