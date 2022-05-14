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康是美「唾液快篩」開賣現排隊潮！半小時內完售、民眾七點半冒雨苦等

▲▼康是美唾液快篩首賣情況 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲康是美唾液快篩首日開賣情況 。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

本土疫情升溫，連鎖藥妝店康是美今（14日）早上9點，首日率先開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪台北市門市，已經有不少民眾搶在開門前冒雨排隊，第一名的小姐早上7點半就來等候，順利買到唾液快篩。

▲▼康是美唾液快篩首賣情況 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼康是美唾液快篩首賣情況 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲康是美5月14日上午9點起於雙北指定30間門市開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」 。（圖／記者鮑璿安攝）

康是美5月14日上午9點起於雙北指定30間門市開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」，每店限量20盒，每盒售價875元，每人限購1盒。記者在康是美開門前實際走訪門市，已有約20名民眾冒雨排隊，最早到的小姐早晨7點半帶著小板凳來等候，她表示自己先前並未使用過其他種類的快篩，是特別瞄準這次的唾液快篩而來。

店員則安排每次5位客人依次進入門市購買，避免推擠。 自9點開賣約半小時內，該門市限量20盒唾液快篩就已經秒殺。同時，7-ELEVEN今日上午9點在雙北領有藥商執照許可指定70間門市開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，此次每人限購2劑，每店限量100劑。

▲▼康是美唾液快篩首賣情況 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲民眾每5位依次進場購買唾液快篩 。（圖／記者鮑璿安攝）

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