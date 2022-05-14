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直擊／10分鐘賣光！民眾冒雨搶買唾液快篩：小孩戳鼻子會崩潰

▲▼7-11開賣唾液快篩，民眾冒雨排隊搶買。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11開賣唾液快篩，民眾一早就不畏風雨排隊搶買。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

快篩試劑搶翻！不過也有許多民眾害怕戳鼻子的不適感，「唾液快篩」成為新的熱門選項；今（14）日7-ELEVEN在上午9點於雙北領有藥商執照許可指定70間門市，開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，每店限量100劑，每人限購2劑，開賣時間還沒到，已有大批民眾冒雨排隊，多數都是幫家裡小孩買，而號碼牌也在開賣10分鐘內發送完畢。

▲▼7-11開賣唾液快篩。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼7-11開賣唾液快篩，發放號碼牌讓民眾購買。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼7-11開賣唾液快篩。（圖／記者黃克翔攝）

7-ELEVEN今日上午9點在雙北領有藥商執照許可指定70間門市開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，而開賣時間還沒到，就已有大批民眾在外冒雨排隊，店員也逐一發放號碼牌。由於此次每人限購2劑，每店限量100劑，記者直擊位於台北天母的天真店，開賣不到10分鐘，50組號碼牌就全數發完；而位於大直的薇美門市也是大排長龍。

▲▼7-11開賣唾液快篩。（圖／記者黃克翔攝）

▲7-11開賣唾液快篩。（圖／記者黃克翔攝）

有民眾表示早上不到8點就來排隊，有些幫家中老人家買，也有許多是幫小孩買。消費者表示，有長輩覺得戳鼻子不舒服；還有人說家裡小孩「戳鼻子會崩潰」，而學校又要求快篩，所以唾液快篩接受度會比較高。至於價格方面，民眾大多還能接受，「至少比戳鼻子好」，但也期望之後採買通路會越來越多，貨量也能更充足。

▲▼7-11開賣唾液快篩，民眾冒雨排隊搶買。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11開賣唾液快篩，許多民眾一早就來冒雨排隊搶買。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，每人限購2劑。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，每人限購2劑。（圖／記者林育綾攝）

而康是美今也領先通路開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」，在雙北指定30間門市就可以買得到，每店限量20盒，每盒售價875元，每人限購1盒。

▲▼7-11開賣唾液快篩。（圖／記者黃克翔攝）

▲7-11開賣唾液快篩。（圖／記者黃克翔攝）

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