紐西蘭總理阿爾登全家確診！無奈曝「快篩兩條線」：要照顧好自己

▲紐西蘭總理阿爾登確診新冠肺炎。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

在新冠肺炎疫情爆發的18個月以來，紐西蘭被視為全球防疫模範生，不僅疫情破口少，民眾的疫苗接種率也相當高。不過在面臨傳染性強的Omicron病毒來襲後，感染患者數開始飆升，如今就連總理阿爾登（Jacinda Ardern）也確診。日前，她在社群網站發文上傳快篩試劑結果，表示自己與家人都確診。

根據《衛報》，儘管紐西蘭至今累計103萬人確診、超過國內總人口數的20%，但因為成人疫苗2劑接種率超過95%、加強劑接種率更達70%，因此染病死亡率相當低，僅893人病歿，因此紐西蘭政府從今年3月起開始鬆綁防疫限制，先前紐西蘭總理阿爾登辦公室更在聲明中宣布，將放鬆紐西蘭嚴格的邊境控管。

不過在這之後幾天，阿爾登的伴侶蓋佛德（Clarke Gayford）先是於8日檢測呈現陽性，於是阿爾登加入居家隔離的行列，而兩人的女兒妮芙（Neve Te Aroha Ardern Gayford）則是於11日確診；14日，阿爾登在Instagram上傳自己快篩陽性的相片，表示自己因為確診，將不得不在隔離一周，她表示這是非常「紐西蘭式」的體驗。

阿爾登在貼文中表示，「儘管我盡最大的努力，但我仍不幸地加入家人們確診的行列，檢測出新冠肺炎陽性。週日（我的伴侶）蓋佛德第一次檢測出陽性後我們就開始隔離了。我週三的檢測並未呈現陽性，昨晚的篩檢呈弱陽性，今早卻呈現陽性。我想對所有正在隔離或應對疫情的人們表示，我希望你們好好照顧自己！」

報導指出，阿爾登依照防疫規定須至少隔離到21日，而阿爾登政府將在下周一發佈預算與減少碳排放等相關計畫，屆時她無法出席會議。不過阿爾登也表示，她將透過遠端視訊會議辦公，同時與執政團隊保持密切聯繫。

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