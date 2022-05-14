確診成楊過！「金庸角色」被P出地獄哏　網狂笑接力：我是陽康

▲爆廢公社一張哏圖讓網友笑了。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

疫情之下的黑色幽默！有網友在「爆廢公社」貼出一組照片，只見有人突發奇想，讓金庸小說經典角色自我介紹，前面再加上一句自己的「確診經歷」，讓網友忍不住笑出來，還紛紛在留言區接力。

這張哏圖由6張照片組成，分別是港劇明星出演金庸《神鵰俠侶》、《倚天屠龍記》的角色，但仔細一看每個人的字幕卻變成，「我確診過，我是陽過（楊過）」、「我確診過又確診，我是重陽真人」、「我確診過九次，我練九陽神功（角色為張無忌）」、「我九次快篩都陰性，我練九陰真經（角色為周芷若）」、「我快篩陰性解隔，我是陰離（角色又名蛛兒，為張無忌表妹）」、「確診達到檢測能量上限，我是陽頂天（角色為魔教教主）」。

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▲有人苦中作樂，把金庸小說角色與疫情做連結。（圖／翻攝自爆廢公社）

轉發的網友則在文中笑呼，「我是確診過後康復了，我是陽康（楊康，角色出自《射鵰英雄傳》，又名完顏康）」，吸引底下網友也來造樣造句，「陽性後小弟弟消下去了！陽消（楊逍，角色出自《倚天屠龍記》）」。

更多人則是跳脫金庸小說角色，「在下屬於忽陰忽陽的個案……人稱『案陰陽』」、「有沒有確診感到厭煩的人？陽帆」、「我是確診卻驗不出來的呈僞陰（陳偉殷）」、「害人確診叫衝康」、「我周圍的人都確診輕症，我叫周陽輕（周揚青）」、「我偽陽，陽終偽（楊宗緯）」。