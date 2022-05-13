愛看女權雞湯文！人妻婚後「三餐+家事」全給婆婆做　他崩潰了

▲一名崩潰的人夫上網抱怨自己的新婚太太住進婆家後都不幫忙做家事，還把公婆當家人連自己吃的碗都不洗。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

現代女權高漲，不少人都認為結婚後不應該是到對方家裡當傭人，但卻有位先生忍不住上網抱怨，自己的太太愛看女權雞湯文，已經超過到只要叫她去幫忙洗碗就會摔破碗，甚至家事都不做，還要公婆當她傭人服侍她，讓人夫瀕臨崩潰「快發瘋」。

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▲原來人妻是崇尚網路上的女權雞湯，認為在婆家洗碗會一輩子被欺負。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名人夫在「爆料公社app匿名公社」發文指出，自己新聞不久，因為新家還在裝潢的原因，所以和太太暫時仍住在父母家，但他卻發現太太聽信網路上的一堆女權雞湯，連做人道理和家教禮貌都沒有了。

不只嫁進來三餐家事都丟給婆婆做，甚至連自己吃宵夜的碗都丟在洗手檯等別人幫她洗，有幾次請她去幫忙洗碗，沒想到她就摔破碗，剛開始還覺得可能是真的婚前沒有做家事的習慣，但後來人夫也覺得太過頻繁，因此詢問太太，沒想到太太卻表示「這樣以後她才不用洗碗！」，完全是網路上的女權雞湯文章所教導。

最離譜的是，他們現在住在男方父母家中，吃喝都靠家裡，因此人夫認為有時能幫忙也要順手一下，但卻遭到人妻回嗆「為什麼嫁進來就要做家事？我又不是傭人」，這讓人夫忍無可忍，認為「這也不表示要我爸媽當傭人吧？」

▲人夫上網發文尋求幫助。（圖／翻攝自匿名公社）

人夫也表示，因為太太這樣的關係，所以爸媽也只能請他幫忙，更表示婚前同居時，女方都還願意幫忙掃地洗碗，不知道婚後為何如此，溝通之下才發現雞湯文有寫「婚後在婆家做家事會被看不起，而且她不是我爸媽養大的沒必要幫忙。」

不少網友看完發文都直搖頭，更有過來人表示，「我家的老公主，也是任性跋扈，我只跟我老婆說，往後妳用什麼態度對待我爸媽，我就用什麼態度對待妳的爸媽，就這樣吵吵鬧鬧慢慢磨合，一轉眼都結婚23年了，現在老公主一早起床，就洗衣備早餐比誰都還勤勞，婚姻本來就需要溝通磨合，如果你娶到一個賢妻良母，那恭喜你！如果沒有！耐點性子溝通一下吧！」其他網友則表示「婚姻生活是互相禮讓，不可能什麼女權至上」、「摔破碗要她自己補回來啊」、「談女權婚姻的後來都離婚了」。

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