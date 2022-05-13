朋友炫「老公送20萬紅包」！人妻母親節「披薩+機器人」喊：我好委屈

▲人妻抱怨，母親節只收到掃地機器人、披薩。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

上周日是母親節，不過因為疫情關係，有些人選擇延期過。一名人妻訴苦，母親節老公只送她掃地機器人、請吃披薩，反觀朋友們的老公，送紅包20萬、送鑽戒等樣樣來，「看到我那些朋友發甜蜜母親節禮物，炫耀她老公的好，我越是滿肚子委屈。」

人妻在《靠北婚姻2.0》 抱怨，人生第一個母親節居然是外送披薩吃，別人老公是心懷感恩老婆辛苦，送包包、送精品，「反觀我的老公，他居然只給我吃披薩及買一台小米掃地機器人，我這麼辛苦懷胎十月，滿心期待人生第一個母親節，結果卻用披薩及廉價掃地機器人打發我。」

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人妻嘆，朋友當中只有她收到的禮物最廉價，其他朋友收到的母親節禮物，不是Tiffany一克拉鑽戒，就是黃金項鍊手環耳環一整套，甚至有朋友老公還包20萬給老婆，要感謝朋友一年的辛苦，「看到我那些朋友發甜蜜母親節禮物，炫耀她老公的好，我越是滿肚子委屈。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「實用跟羨慕用不一樣，心意最重要」、「我啥都沒有，你有沒有舒服一點，不要比較，人不能有比較心，有比較就是『屁』字」、「還不簡單，父親節妳也給他一個披薩不就好了」、「我連一句母親節快樂都沒有」。

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