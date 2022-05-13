民眾罵哭醫護子女！鐵漢爸只3句安慰「電話一掛卻爆淚」難過垮

▲疫情正嚴峻，最辛苦的莫過於一線醫護人員。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真的忍不住了！」一位在急診上班的醫護人員表示，現在疫情爆發，除了工作忙炸，還要面對民眾各種咆哮、暴力、威脅、恐嚇、辱罵，讓他忍不住打電話向家人大哭訴苦，當下爸爸只是淡淡安慰，「你很棒，你在做對的事！」沒想到掛掉電話後，如鋼鐵般的爸爸卻傷心爆哭，讓媽媽也嚇一大跳。

這位護理師在「匿名公社」發文，「我是急診醫護人員，確診越來越多，民眾很恐慌，有症狀立刻跑到急診要求篩檢，加上病房被徵收，在急診等待住院的人全部卡死在急診、無床可去」，讓他無奈的是，急診還有很多不是新冠肺炎的病患，都等著醫院醫治處理，「但民眾似乎不明白，每個人都放大自己的需求」，還有人等得久了點，就各種咆哮、辱罵。

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護理師表示，每天篩檢的量爆炸多，醫護人員也只有兩隻手兩隻腳，但不管他怎麼解釋，民眾還是會一湧而上把他圍住，有人一上來手抱胸或插腰，指著他怒吼「你們到底是要多久啦？很熱你們知道嗎？」「不會太誇張嗎？我們不是應該是要被優先處理的嗎？」「又不是你在外面等，最好很熱啦！」「太誇張了吧！我會投訴你們的。」然後各自像戰勝的公雞一樣，邊抱怨邊回等待的位置。

▲許多醫護人員都忙到沒時間休息。（示意圖／記者李毓康攝）

回到醫院後，護理師超崩潰，「我們這麼累是為了什麼？為什麼我要被圍住被指著罵？」說醫護都要穿隔離衣，每個人裡面的衣服都是濕的、汗如雨下，但沒有人抱怨，都繼續趕下一批工作，「努力維持醫療的運作不為什麼，就因為我們是醫療人員，我們並沒有特別加薪，或是因此有獲得特別待遇，卻不斷遭受民眾質疑、怒吼、霸凌……」

回家後，原PO忍不住打給爸爸大哭訴苦，「我為什麼要被罵？我為什麼要承受這個？我們真的很努力很努力了，為什麼大家看不到？」原PO爸當下只淡淡說，「沒關係他們不懂，你很棒，你在做對的事。」沒想到後來護理師突然接到媽媽的電話，問他「跟爸爸講了什麼？為什麼爸爸在哭？哭得很傷心。」

▲掛掉電話後，鋼鐵爸心疼爆哭。（圖／翻攝自匿名公社）

護理師聽到後就覺得很難過，自己也是有爸媽疼的孩子，為何要被這樣對待？儘管如此，他還是把眼淚擦乾，「但我還是沒有從醫院逃離，我們一直都在前線守著，因為我們都知道，如果連我們都放棄了，就真的完了。」最後他衷心期望民眾不要再惡鬥、對立，或是對醫護怒吼，「我們的敵人從來都不是彼此，而是病毒。」