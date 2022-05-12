世上最神秘「海浪」！恐龍時代前就有　屹立不倒27億年

▲全球最大的浪，屹立27億年不倒。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

衝浪(surfing)是以海浪為動力，利用自身的高超技巧和平衡能力，搏擊海浪的一項運動，但若是有一片壯麗的「海浪」，屹立不搖27億年，是不是相當神奇！

綜合外媒報導，位在澳洲西澳大利亞州(Western Australia)的小鎮海登（Hyden）附近，出現這麼一片長約100公尺、高15公尺的「海浪」，其實，這片海浪其實是岩石，模樣像是海浪而因此得名，更被取名為波浪岩(WaveRock)。

▲位在澳洲西澳大利亞州的小鎮海登附近，出現這麼一片長約100公尺、高15公尺的「海浪」！（圖／達志／美聯社）

波浪岩位於柏斯(Perth)東南約340公里處，夾雜著大量藻類，在夏季或乾燥的氣候裡會呈現暗色紋理，讓它更加生動。有研究人員指出，這片波浪岩的質地為花崗岩，依照曲線及成分判斷，是經過27億年的自然和化學侵蝕而成，代表在恐龍時代以前就已經有這塊岩石了！

▲波浪岩位於柏斯(Perth)東南約340公里處，是不少網美的取景地點。（圖／翻攝自IG）

這片岩石之所以被世人發現，是知名攝影師霍奇斯(Joy Hodges)在1963年到西澳中部沙漠旅遊時意外發現，並拍下一系列震撼的照片；這組照片在紐約國際攝影大賽中獲得關注，除了讓攝影師爆紅之外，也讓波浪岩因此曝光。

這片波浪岩還連結了駝背(The Humps)、河馬的哈欠(Hippo's Yawn)和內有大量原住民岩石藝術的莫卡洞(Mulka'sCave)等景觀，且顏色有紅色、土黃色和棕色等，由於外型特殊，因此被封為「世界第八大奇觀」。

目前波浪岩和附近地區也被劃為自然保護區，更成了遊客到西澳必訪的景點，有趣得是，波浪岩旁邊步道的崖上，還能看見儲水池，供應水給海登鎮的居民。

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