保證給500萬！老婆的同志老闆要「借腹生子」　人夫掙扎了

▲老婆的同志老闆開出500萬價碼，想借腹生子。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日有位人夫在臉書發文，老婆跟他說老闆給出500萬的價碼想借腹生子，「只要同意先給50萬當訂金」，而且老闆是一名同志，如果有這筆錢就能買房了，人夫也感嘆「錢不是萬能卻萬萬不能沒有。」

人夫12日在臉書社團《靠北婚姻2.0》發文指出，老婆日前找他商量一件大事，老婆的老闆在去年結婚，現在想借腹生子，「因為疫情他不想去國外做，而且也怕人在國外萬一孕母拿錢跟小孩跑路更麻煩。」老婆還表示，老闆是同志想要小孩，開出的條件十分優渥。

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人夫說「只要同意先給50萬當訂金，一旦懷孕給150萬營養費，懷孕期間所有開銷全出且每月給20萬生活費，月子中心費用也全包，做完月子會給最後一筆100萬餘款。」如果以孕期10個月來算，總共金額達到500萬。

儘管條件豐厚，為避免事後爭議及尷尬，人夫說「我老婆必須接受公司資遣，但他會透過關係幫我老婆找新工作，薪資所得只會比現在高」，如果想要穩定的鐵飯碗工作也會幫老婆搞定。

人夫指出，老闆會選擇老婆，是因為有看過她的體檢報告，「因為工作5年從沒有請過病假而且年輕又還沒生子，還有健身運動的習慣。」老闆還說不用擔心精卵問題，「會提供來做試管嬰兒人工受孕。所以理論上這個小孩跟我們沒有任何血緣關系。」

人夫指出，儘管老婆不停說服他答應，只要拿到500萬就能圓夢買房，「但我的考慮點不只是錢問題，長輩那關不知道怎麼開口，而且這還是第一胎。」人工受孕要一直挨針，不知是否會對老婆身體造成影響。

根據衛福部2015年在官網發出的資訊指出，基於維護生命之倫理及尊嚴，人工生殖技術應以治療不孕為目的，而非作為創造生命之方法，因此我國人工生殖的施行限於不孕夫妻。所以未婚者、單親、同志等都無法要求做人工生殖。

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