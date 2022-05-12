「燒毀床包」要求退貨！奧客理由曝光...網傻眼：不要臉天下無敵

▲一名大媽買了床包，聲稱「打開就是燒毀的狀態」。（圖／翻攝自爆怨2公社）

圖文／CTWANT

服務業每天要面對形形色色的客人，一名賣場員工透露，日前有客人買了床包套，過了2天卻要退貨，辯稱買回家打開就是燒過的狀態，讓他覺得太扯，「看不懂在幹嘛，還有臉拿來退貨…」，而賣場後續處理也曝光了。

「賣場工作做了那麼久，第一次遇到這種的」，原PO在臉書《爆怨2公社》抱怨，有位大媽7日買了床包套、枕頭套跟棉被套，沒想到9日來說要退貨，聲稱買回去打開就已經是燒毀過的狀態，還說當天購買的時候有要求當場檢查，但櫃姐不同意，因此堅持要辦理退貨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO提到，最好笑的是，該條燒毀的被套，還被拿去洗了，可以聞到濃濃的洗衣精味道，讓他傻眼至極，「我就問，如果一打開就是這樣，妳拿去洗衣機洗，是在洗哪一點的？」

▲大媽要求退貨。（圖／翻攝自爆怨2公社）

經歷曝光後，引發一番爭議和討論，「這已經超越奧客等級了」、「超不要臉的啦」、「我倒挺佩服這種人的勇氣的，一般人真的沒有臉退」、「臉皮也太厚了，看也知道是人為因素」、「不要臉天下無敵」、「這是要燒給誰的」、「現在貪心的很多」、「沒有開箱影片，無法證明，拒絕退貨」。

許多網友好奇，賣場後來怎麼處理？原PO透露，量販店的退貨政策「always Yes！」所以同意讓該名大媽退貨。

延伸閱讀

▸ 唾液快篩開賣現排隊人龍 民眾抱怨：去年排口罩今年排快篩

▸ 人妻痛訴前夫「霸占」共有物 網友一看開嗆：討客兄還寫那麼長

▸ 張惠妹男友做愛的便當 「密特限定版」曝光閃瞎粉絲