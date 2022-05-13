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車手好忙！北部詐騙南部提款　ATM分19次領58萬...還是被逮

▲來自新北的詐欺車手來到雲林分19次不同處所ATM提領受害人存款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲來自新北的湛姓詐欺車手來到雲林分19次不同處所ATM提領受害人存款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情嚴峻詐騙集團仍猖狂犯案，台西警分局運用內政部警政署刑事警察局提供詐欺車手提款熱點、熱時，截至目前比對與緝獲率達100%，轄內ATM所有提款機均貼上「只要你敢領，一定抓到你」貼紙向詐欺集團宣戰，上月緝獲詐騙集團車手湛姓男子，訊後依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送地檢署偵辦。

遭台西警分局緝獲之湛姓車手年僅22歲為新北人，於4月14日在台西警分局轄內ATM連續提領19筆現金，被害人損失58萬9千元；台西警分局接獲情資後，旋即由各派出所及偵查隊組成專案小組，一舉查獲提領車手，全案各依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌，移送各該管地檢署偵辦。

▲來自新北的詐欺車手來到雲林分19次不同處所ATM提領受害人存款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲來自新北的湛姓詐欺車手來到雲林分19次不同處所ATM提領受害人存款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

臺西分局分局長黃念生呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，民眾如有收到假冒公署及任何不明、異常訊息，務必提高警覺，另在網路購物或接獲友人來電借款時，務必詳加求證，避免成為受害人，有任何疑問可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或就近向派出所查詢，以防止被騙，臺西分局將秉持一貫精神，落實執行各項勤務，持續將詐欺犯罪列為查緝工作重點，以維護社會大眾財產安全。

▲來自新北的詐欺車手來到雲林分19次不同處所ATM提領受害人存款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲來自新北的湛姓詐欺車手來到雲林分19次不同處所ATM提領受害人存款。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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