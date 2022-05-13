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貼文指快篩車禍與高市府有關　造謠男起底竟是雙和醫院醫師

▲李姓民眾在網路散布的不實消息，目前被移送 。（圖／高雄市刑大提供）

▲李姓民眾在網路散布的不實消息，目前被移送 。（圖／高雄市刑大提供）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市政府日前發現有不明人士在PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等不實內容，衛生局向市刑大告發後，市刑大10日通知台北一名李姓男子到案說明，李男到案按後宣稱無業，但隨即被網路名人四叉貓起底，原來李男的身分是新北市雙和醫院的醫師，年薪高達300萬元，且他經常在網路上發表引發爭議的貼文。

高雄市刑大表示，針對111年5月7日夜間某不詳人士透過社群平台PTT散布「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等內容，文章陳述之內容與文中所引用的交通事故新聞報導完全不符，屬於有心人士杜撰言論。現正值防疫重於一切的時刻，如果刻意利用防疫議題混淆視聽，目的在擾亂社會秩序，引起民心慌亂不安，恐有違法之虞。

▲▼造謠醫師 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李姓民眾被網路名人四叉貓起底真實身分是雙和醫院醫師。（圖／翻攝自劉宇（四叉貓）臉書）

這起貼文還引起彰化縣議員張國棟轉貼，並加上「高雄市府200位公務員採購4萬劑快篩，可打6個月且免費」等相關不實資訊，事後張除了承認是擔任服務處助理的妻子誤傳，也撤回訊息，並表達歉意，但市刑大對張製作偵訊筆錄後，依違反社會秩序維護法函送裁處。

除了張國棟，市刑大查辦這起爭議假訊息，清查網路足跡，10日鎖定一名李姓男子到案說明，李男表示已自行刪除文章，但他發文動機都未交代，警方在訊後依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送高雄地檢署偵辦。

▲▼造謠醫師 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李男以前也曾發表歧視老人的言論引發爭議。（圖／翻攝自劉宇（四叉貓）臉書）

據了解，李男在到案後宣稱自己無業，但網路名人四叉貓隨即在臉書上發文起底，李男的真實身分其實是雙和醫院的麻醉科醫師，年薪高達300萬元。

貼文一出，就有網友敲碗「年薪300萬，給他罰300萬下去」、「夕賀」，也有網友翻出李姓醫師之前也曾發出歧視老人的爭議性貼文，引發討論。

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