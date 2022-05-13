全開放「快篩陽=確診」遭駁　侯友宜反轟陳時中：有疑慮要去克服

記者蘇晏男／新北報導

新北市長侯友宜昨指新北疫情開始面臨「海嘯來了」，呼籲衛福部長陳時中應全面「快篩陽視同確診」，而非限於居家隔離、居家檢疫及自主防疫的人，但陳時中則反駁「為什麼呢？這要做什麼用？」對此，侯友宜13日回應，快篩試劑不會挑人，上述三類也有偽陽性問題，為什麼其他的不能做？若有疑慮，中央就要去克服。

侯友宜昨不滿「快篩陽視同確診」限制上述3類人，喊話陳時中應趕緊全面實施，別再拖了，但陳時中13日則在中央流行疫期指揮中心記者會上努駁「為什麼呢？這要做什麼用？」陳時中說，快篩仍有7至15％偽陽性，無須隔離不當被限制人身自由，無須服藥卻進行投藥治療，如果出現副作用誰要負責？

侯友宜在新北市防疫記者會上回應，快篩陽視同確診，他半個多月前就呼籲中央一定要趕快做，把配套跟法令做好，經過一段時間，昨天推出的限三類，可以透過遠距醫療來判定這是確診個案。

侯友宜說，既然這三類可以做，相關配套上也沒有問題，那相對擴大適用範圍也應該沒有問題。若怕有偽陽性問題，「我也不了解快篩試劑應該不會挑人吧，居隔者也有偽陽性問題，擴大一般對象也有偽陽性問題」，同樣都有，所以快篩試劑不會挑居隔者，就沒有偽陽性。

侯友宜說，至於法令問題，三類都可以做了，為什麼其他對象也有同樣的問題，為什麼不能做？中央在解釋上，肯不肯願意放寬認定，權限在中央，請中央快點解決，未來只要解決這問題，讓醫事人員在採檢量能上大幅減少，回頭過來守住中重症醫療，這才是我們最重要目標。

侯友宜重申，大家要一起努力，請中央，既然那三類可以，其他對象當然可以比照，若有疑慮，中央就去克服。