快訊／新北單日確診＋22783　侯友宜：快篩陽性率近9成

記者呂晏慈／新北報導

中央流行疫情指揮中心13日公布國內6萬5011例本土病例，新增41起死亡個案；其中，新北市新增2萬2483例，為全國最多。新北市長侯友宜下午3點召開記者會表示，本日居隔列管3萬75人，今日1萬737人可解隔，居家照護執行中10萬580人，預計康復解隔6139人。

▲新北市長侯友宜。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

侯友宜表示，新北本土確診人數數字下降，還要再觀察下降因素何在，希望面對海嘯指數型確診數，面對大浪要穩穩的把疫情控制下來；另雖然居家隔離匡列人數鬆綁，但因為確診人數一直在往上走，現在居家隔離人數持續成長至3萬多人，對公衛體系同仁負擔是越來越重的。

侯友宜提醒，現在居家照護執行及解隔人數不斷往上升，不斷的增加，這段時間共有超過14萬人次，至於社區篩檢站，昨天已經篩檢超過70萬人，這是全國最大的篩檢量，而篩檢陽性率近9成，表示快篩陽同確診幾乎已經是一致的。

新北市衛生局說明，中央疫情指揮中心公布今日COVID-19確定病例，2萬2483人採檢陽性，居住地為新北。居家照護執行中10萬586人，居家隔離列管數3萬75人。

▼新北市疫情狀況。（圖／新北市衛生局提供）