新北市民看過來！「快篩陽怎麼視訊診療？」　侯友宜：請透過2管道

記者呂晏慈／新北報導

本土疫情嚴峻，新北市13日新增2萬2483例本土病例，為全國最多。新北市長侯友宜下午3點舉行記者會說明，新北居家關懷中心彙整最常見的3個問題，民眾可透過電話、網路預約視訊診療，也可以上新北市29區衛生所的網站預約。

針對民眾快篩陽性後經常出現的疑惑，侯友宜今天在疫情記者會說明，新北居家關懷中心彙整最常見的3個問題：第一，快篩陽性後，為什麼預約視訊診療卻說資格不符，要採PCR通報？對此，侯友宜解釋，目前中央只開放居家隔離者、自主防疫者和返國入境居家檢疫者3項進行視訊診療，不屬於以上三類的民眾，請前往社區篩檢站，或各醫院防疫急門診採檢PCR。

對於第二個問題「居家隔離者、自主防疫者和返國入境居家檢疫3類對象，如何進行視訊診療？」侯友宜說明，可以下載「健保快易通」APP，以電話或網路預約視訊診療，也可以上新北市29區衛生所的網站預約。

談到第三個問題「為什麼視訊診療時，因為系統找不到居隔通報資料，也還沒有收到居隔書，只好取消問診？」侯友宜表示，因為由醫生判定確診後，醫生才會在系統上讀取健保卡資料，標註為密切接觸者，或是民眾出示居隔書，才能認定確診的身份，目前已經向中央反映這個系統問題，請求解決。