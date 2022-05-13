侯友宜嘆「蔡英文說1句贏過說10次」　拜託快啟動「快篩陽=確診」

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文13日邀集防疫諮詢會議，指示結合大型及基層醫護系統、簡化確診民眾看診流程與時程、持續增購藥物及快篩試劑等防疫物資3大防疫原則。對此，新北市長侯友宜下午在疫情記者會表示，相信總統聽到自己說「了解人民的痛苦」等語，既然現在總統已經講話了，那中央就不要再拖、趕快做，盡快啟動「快篩陽視同確診」，「拜託中央聽進去，行政院趕快協調做到好，這是人民現在最痛苦的事，拜託快做」。

▲新北市長侯友宜。（圖／翻攝自ETtoday直播畫面）

蔡英文日前透過臉書發文稱「防疫團隊成績也算相當好」，引發侯友宜昨不滿開嗆：「我每天都在第一線傾聽人民的聲音，了解人民的痛苦，絕對不是總統說的那一回事」。

侯友宜今天下午在防疫記者會被媒體問及，如何看待今天蔡英文指示的3點防疫原則，他感慨說，相信昨天說的話「相信那一句話總統應該有聽到了」，他站在第一線看到問題，早早就反映給中央，總統說一句話，贏過他說10次。

侯友宜表示，「我早就說了，不如總統早早說、早早做」，所以，他今天只有一句話：這很早就要做好準備了，不要再拖、趕緊做，總統現在也說了，那就趕快做到好，繼續拖下去事情就不會好。

另對蔡英文下令北北基桃優先設立大型篩檢站，侯友宜說明，新北市篩檢量能全國最高，設的篩檢站也最多，當然不是不行再設大型篩檢站，但是再多的篩檢站，篩檢的量能還是醫事人員要去做採檢，醫事人員的人力畢竟是有限的，目標要很清楚：要保住中重症和醫療量能，要守住中重症和死亡率；他說，因此，政府必須在篩檢過程做轉換，趁早啟動「快篩陽視同確診」，多設篩檢站無法完全解決問題，篩檢量一定會達到極限。