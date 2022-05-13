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你炸雞我砸店！撂人談判持槍棒全來　4莽男坦承犯案下場曝光

▲桃園市王姓男子去年7月間疑因債務與感情因素，找來李姓男子等人在中壢區中正路某炸雞店與人談判，未料談判未成，怒砸炸雞店洩恨。（資料照／熱心民眾提供）

▲桃園市王姓男子去年7月間疑因債務與感情因素，找來李姓男子等人在中壢區中正路某炸雞店與人談判，未料談判未成，怒砸炸雞店洩恨。（資料照／熱心民眾提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王男子去年7月間，疑因感情與債務問題與中壢區某炸雞店員工相約談判，雙方相互撂人助陣，雙方談判不成，王姓男子等人分持鐵棒、球棍與空氣槍等物砸毀炸雞店，還打傷女員工。警方到場拘捕王姓男子等人到案，王等人坦承犯案，檢方考量傷害部分，被害人同意和解撤回告訴，偵結依妨害秩序罪嫌將王姓男子等4人提起公訴。

▲桃園王姓男子去年7月間撂人在中壢區某炸雞店談判未果，持棍棒砸毀炸雞店洩恨，現場一片凌亂。（資料照／熱心民眾提供）

▲桃園王姓男子去年7月間撂人在中壢區某炸雞店談判未果，持棍棒砸毀炸雞店洩恨，現場一片凌亂。（資料照／熱心民眾提供）

檢警調查，18歲的王姓男子去年7月7日晚間9時許，與中壢區某炸雞店員工相約談判，雙方都撂人到場談判，王男找來同為19歲的李姓、邱姓與張姓男子到場助陣，並分持空氣槍、鐵棒羽球棍等，雙方談判一言不合，王男等人突然暴走砸毀炸雞店設施，邱姓男子則持空氣槍朝店內射擊，砸毀店內設施等物，炸雞店女員工躲在一旁也慘遭圍毆受傷，王男等人做案後隨即逃離現場。

▲桃園王姓男子去年7月間撂人在中壢區某炸雞店談判未果，持棍棒砸毀炸雞店洩恨，現場一片凌亂。（資料照／熱心民眾提供）

中壢警分局循線逮捕王姓男子等人涉嫌砸毀炸雞店與設施，移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局接獲報案案立即出動快打部隊到場，但王男等人已一哄而散，警方調閱沿線監視器循線拘捕王男等人到案，王男坦承雙方因談判未果後持棍棒與空氣槍毀損與傷害店員等犯行。

王男等人在檢方複訊時坦承犯行，李姓、邱姓與張姓男子則坦承受王男邀約到場助陣，也坦承參與砸店犯行，同案還有金姓、詹姓等少年犯案，也承認受邀王姓男子邀約助陣，檢方審酌，王男等人犯案與受害人元達成和解，被害人同意撤回傷害、毀損等告訴，檢方偵結依妨害秩序罪嫌將王男等4人提起公訴。

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