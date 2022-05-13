好人緣國中妹走路上慘被撞命危　學校師生集氣盼能度過生死關

▲桃園市張姓婦人11日傍晚駕駛休旅車行經龍潭區北龍路時突然失控追撞前方轎車，再衝撞路旁機車釀7人受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區北龍路11日傍晚發生重大車禍，張姓婦人疑似恍神衝撞前方轎車後再失控衝撞路旁機車，釀成包括張婦自己在內共7人輕重傷，其中1名林姓女國中生傷重昏迷，送醫後仍在加護病房急救中仍有生命危險，另1名女高中生則大腿骨折，面臨手術治療，家長在臉書貼文希望目擊者提供行車紀錄器還原車禍真相；龍潭警方指出，目前全案已進入司法程序，肇事車輛行車紀錄器畫面已交由桃園地檢署檢察官扣案調查中。

▲桃園市張姓婦人11日傍晚駕駛休旅車在龍潭區北龍路上追撞前方轎車，再衝撞路旁機車，警方在現場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警方調查，這起車禍發生在11日傍晚5時30分許，51歲張姓婦人駕駛休旅車行經龍潭區北龍路、龍華路口處時，突然失控追撞前方轎車，隨後速度未減直接衝撞路旁停放機車，猶如打保齡球般造成多名路人受傷，其中一名林姓女國中生命危，送往國軍桃園總醫院加護病房急救，目前仍救治中，有生命危險；另1名范姓高中女生被撞後傷勢嚴重，大腿骨折將動手術治療，媽媽還在臉書貼文，希望目擊者或駕駛能提供行車紀錄器還原車禍真相。

▲桃園市北龍路11日傍晚發生重大連環車禍，釀成多名路人受傷，消防人員搶救受傷路人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，目前在加護病房急救的林姓國中女生，生命狀況仍十分危急，意外發生後，就讀學校師生都為她集氣祈禱能順利康復。校方透露，這名林姓女學生來自單親家庭，從小與父親相依為命，在學校人緣也很好，對於發生這起不幸意外，校方將啟動校內輔導機制，也將協助相關事宜。

龍潭警方表示，經調閱肇事的張婦行車紀錄器，發現當時視線良好，車輛原本平穩等候紅燈，但綠燈後卻突然暴衝追撞前方轎車還往路旁機車撞擊，張女雖無酒精反應，但警方製作筆錄時，卻向員警指稱「完全不記得事故是怎麼發生的」，目前全案包括行車紀錄器畫面、現場事故圖等證據已交由桃園地檢署檢察官扣案調查，肇事原因仍待釐清。

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