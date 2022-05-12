囂張BMW當小孩面開槍！超車不成亂轟前車　狂男竟喊：釋放空氣

記者高堂堯／南投報導

王姓男子日前開車行經草屯鎮成功路，與一台BMW轎車互相超車，爾後BMW駕駛一度超車不成，竟疑似手持空氣槍朝王男座車射擊，嚇得王男趕緊前往派出所報案；警方以車追人，隔天通知該BMW轎車駕駛韓姓男子到案說明，韓男辯稱當時因開車載小孩，因此「釋放槍枝氣體」免生危險、並非針對王男，警方訊後仍依違反社維法等罪嫌函送法辦。

▲王姓男子指控白色BMW轎車駕駛疑似超車不成，竟持空氣槍朝他車尾射擊（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

王姓男子向媒體投訴，指4日晚間6點多開車取道成功路一段的內線車道向南行駛，從行車紀錄器畫面看來，王男先在敦和路口停等紅燈後起步，一台白色BMW轎車立刻加速尾隨跟上，先往右切超越王男座車，王男繼續往前開過明賢街路口與BMW轎車會車後，BMW竟又尾隨跟上，一路緊追經過中興路口，再往右切企圖超車，因受前車阻擋未成，接著就聽到「喀！喀！」2聲清楚的開槍擊發聲響。

▲▼王姓男子與白色BMW轎車駕駛數度互相超車。（圖／記者高堂堯翻攝）

王男投訴表示，雙方先前只是數度互相超車，聽到聲響當下以為車體被小石子擊中，但轉頭一看，BMW駕駛竟持槍指向他，還作勢拉槍套、扣扳機，嚇得他立刻驅車飛奔至草屯派出所報案。

警方獲報後，依行車紀錄器拍下的BMW車牌號碼，隔天通知駕駛韓姓男子到案說明，韓男也當場交出該把槍枝，原來僅為一把空氣槍；他表示不認識王男、雙方更沒有結怨，辯稱當時車上載有孩子，而槍枝內灌有瓦斯氣體，因為擔心在車內誤擊傷到孩子，才擊發以「釋放槍枝氣體」，造成王男的誤會。

警方表示，王男人車無礙，但仍對韓男提出恐嚇告訴，連同涉嫌違反《社會秩序維護法》第63條「放置、投擲或發射有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞者」規定，訊後先沒入該槍枝、並將韓男函送南投地檢署偵辦。