果農上山巡視五月桃...失聯2天　警消尋獲2小時抬下山就醫

▲桃園市杜姓果農日前到復興區山區巡視栽種的五月桃，因遲遲未下山，警消據報上山尋獲後立即檢視身體狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市杜姓果農日前到復興區山上果園巡視五月桃，卻遲遲未歸，鄰居擔心發生意外上山找人，結果發現杜因腹痛躺在工寮內哀鳴，向警方與消防人員報案求助，大溪警方與消防人員上山檢視後，發現杜姓果農意識清醒，但無法行走，因工寮位處偏僻山區，警消合力以被單充當臨時單架，花費2小時走山路將杜抬下山送醫治療，所幸並無大礙。

▲桃園市杜姓果農日前到復興區山區巡視遲未下山，警消上山尋獲後合力抬下山。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警分局榮華派出所11日中午據報，66歲的杜姓果農日前上山巡視果園，但以數日未下山，鄰居擔心發生危險上山勘查，在果園工寮內發現杜姓果農躺在床上，因腹痛如絞無法下床行走，警消人員檢視其身體狀況，發現意識清醒，但因腹痛無法行走，臨時以被單充當臨時單架，合力抬下山。

▲桃園市杜姓果農日前到復興區山區巡視遲未下山，警消上山合力抬下山後送上救護車就醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警、消人員接力花費約2小時將杜姓果農送下山，由巴陵消防分隊救護車送醫治療，所幸經醫護人員診斷後並無大礙，杜姓果農對於警消及時協助，感謝不已。

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