愛犬疑遭空氣槍射死！頭腹側有明顯槍傷　花蓮飼主報警追兇

▲犬隻疑遭空氣槍攻擊死亡陳屍地點。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉鹽寮地區4月10日傳出犬隻疑似遭到射擊死亡，經民眾向警方報案並通報本縣動植物防疫所後，死亡犬隻已送交動防所冰存，將進一步檢驗釐清死因。

動防所長周黃得榮說明，據通報民眾轉述，10日在壽豐鄉台11線省道11公里處附近的民宿與朋友聚會，民眾將所飼養的一頭犬隻解開繫繩讓牠自行去上廁所，後來發現狗狗都未返回，當日晚間約9時40分左右發現疑似遭射擊死亡。

由於動物疑似遭空氣槍攻擊虐殺情形，已違反動物保護法，涉案人最重將處以有期徒刑併科罰金，動防所輔導民眾於12日下午7時餘向案發當地派出所報案外，同步將動物屍體送至動防所冰存保全事證。民眾另於15日將報案資料及動物醫院的檢驗資料送動防所，希望有助案情釐清。

▲死亡犬隻額頭及腹側均有明顯槍傷。

周黃得榮表示，將連繫動物法醫單位尋求協助釐清死亡後，將相關資料移送警檢續辦。另依據動物保護法第六條規定：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」。

周黃得並指出，若民眾宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，將依動物保護法第25條規定，處二年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣二十萬元以上二百萬元以下罰金；倘若使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，將處一年以上五年以下有期徒刑，併科新台幣五十萬元以上五百萬元以下罰金，案情確認後，主管機關依法得公布其姓名、照片及違法事實。另，依動物保護法第五條第二項規定：「飼主對於其管領之動物，應依下列規定辦理：……。四、避免其遭受騷擾、虐待或傷害」，對於有主動物之飼主，動防所亦將進一步調查釐清飼主責任。

花蓮縣長徐榛蔚籲請民眾尊重動物生命，切勿違法隨意射殺、毒殺、虐待動物。縣府再次呼籲，以虐待、使用藥物或槍械等致動物死亡，已違反動物保護法，行為人將涉刑責或拘役，倘民眾遇到類似案情時，無論動物是否為有主或無主，生命都是珍貴的，請儘速向警方報案，並通報動防所保存證據及釐清死因。