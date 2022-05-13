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社會 社會焦點 保障人權

被取「這綽號」！男大生陽明山堵人持球棒狂毆...火爆嗆聲畫面曝

▲▼ 士林被取綽號 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲盧男不滿被取綽號竟撂人圍毆蕭姓男子。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

年輕人就是太衝動！盧姓男大生不滿遭蕭姓友人亂取綽號，積怨許久。雙方狹路相逢於文化大學後山某知名夜景餐廳巧遇，盧男燃起熊熊怒火，撂友人上山助陣。盧男一夥人赤手空拳痛扁蕭，並持棒球恫嚇。警方接獲報案後，抵達現場，發現僅剩盧男帶傷發楞待在原地，立刻將他送往醫院救治。警方訊後依傷害等罪，移請士林地檢署偵辦。

這起超鬧鬥毆，發生於本月11日，就讀私立大學的21歲蕭男與4、5名友人約陽明山遊玩，沒想到正巧遇到20歲盧男，盧男見到蕭男回憶起，中間共同友人時常跟他「咬耳朵」蕭男時常替他取一些奇怪綽號，他也曾請對方不要再亂取綽號，但仍被以「草莓」等取綽號。

▼盧男呼叫10餘名友人上山助陣 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林被取綽號 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

盧掌握蕭男下一個行程要前往凱旋路某餐廳，立即以Messenger通訊軟體聯繫10餘名友人前往凱旋路某知名夜景餐廳助陣。晚間11時許，雙方就在夜景餐廳門口互相叫囂，蕭姓其餘友人們看到眼前狀況嚇壞，不敢參與，盧與友人們以拳頭狂毆，更拿一支球棒輪流打蕭腿部，將近30分鐘，一夥人才悻悻然離開。

渾身傷的蕭男於案發後半小時報案，轄區派出所出動警力抵達現場，發現人都散去，僅剩受傷的蕭男與其朋友，同時也立刻將蕭男送往醫院救治，所幸經包紮傷口後無生命危險。

▼警方抵達現場後，發現動手的盧男等人早已散去 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 士林被取綽號 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方將現場關係人帶回逐一詢問，並擴大調閱周邊監視器，不眠不休於24小時內查緝全數涉案人到案，訊後將被取綽號動手盧男等人依刑法聚眾鬥毆滋事、傷害等罪嫌，移請士林檢察署偵辦。

對此，士林分局強調，貫徹執行「安城專案」強勢執法，不容趁疫作亂的滋事行為，也呼籲青少年應多加從事正當休閒活動，避免深夜遊蕩或出入妨害身心健康場所；尤應注意勿受同儕影響及誘惑，致行為偏差，甚或被幫派份子慫恿、利誘加入幫派組織。

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