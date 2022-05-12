侯友宜籲快篩陽視同確診　陳時中：不完全反對但要多方考慮

記者沈繼昌／桃園報導

衛生福利部部長陳時中今12日下午視察桃園市衛生局與部立桃園醫院防疫特診，其中媒體詢問新北市長侯友宜呼籲快篩陽性視同確診要不限對象；陳時中回應表示，這部分不完全反對，但有些法律問題，需多方面考慮，會召開專家會議討論。

▲衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦12日下午視察部立桃園醫院，向醫護人員揮手致意。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲衛福部長陳時中與桃園市長鄭文燦12日下午視察部立桃園醫院，聽取院方人員說明。（圖／記者沈繼昌攝）

陳時中今天下午在市長鄭文燦陪同下訪視桃園市政府衛生局與部立桃園醫院，陳時中指出，基層同仁都希望防疫能做得更精進，尤其在資訊系統方面，今天有很好的共識，資訊系統會再精進。這幾天視察幾家大醫院，分流都做得很好，對一般病人和COVID-19病人都更有保障。

▲衛福部長陳時中回應媒體提問時指出，近期會召開專家會議討論。（圖／記者沈繼昌攝）

陳時中接受媒體聯訪時，媒體詢問，新北市長侯友宜今天在防疫記者會上呼籲，快篩陽性視同確診要不限對象，侯市長的呼籲是否是因為新北市醫療量能不夠？對此，陳時中認為，並不是完全反對，但其中牽涉到法律問題，要多方考慮，近期會召開專家會議討論；陳時中也解釋，藥用得快，對人民有幫助，但另外層面上也有法律問題要解決，兩方面會找出一條對台灣防疫最有利的路。

陳時中還說，由於用藥仿單都是要COVID-19感染的人，但快篩大概有7%到15%的偽陽性，跟仿單的Label Use不同，將來會有法律問題。會參考國外經驗，近來會召開專家會議，對於是不是能以仿單外使用（Off-label use）來處理，這些問題要經過討論，對醫療人員和病人才有保障。

媒體還提問，有立委質疑，今天開賣的唾液快篩試劑在澳洲有列出「嚴禁2歲以下使用」，但國內的中文仿單卻沒有放上警語？陳時中解釋，對快篩試劑適用情況大都是採正面表列比較多，但就是需要大人協助使用。

▲桃園市長鄭文燦表示，明後天有疫苗接種專案，希望能充高疫苗施打率。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦則強調，明後天有疫苗接種專案，希望衝高疫苗施打率，也希望線上申報系統能盡量簡化，讓防疫人員把心力放在接種疫苗和防疫工作；陳時中表示，希望大家把自己照顧好，打疫苗是最重要的，要讓疫情平安過去，疫苗覆蓋率一定要夠高。

此外，陳時中也針對訪視衛生局與部立桃園醫院提出看法說，今天視察情況後，基層同仁都希望防疫能做得更精進，尤其資訊系統，今天有很好的共識，資訊系統會再精進，這幾天視察了幾家大醫院，分流都做得很好，對一般病人和COVID-19病人都有保障。

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