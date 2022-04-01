南投球棒隊囂張畫面曝！20人街頭對戰　KTV慘遭打砸幾成廢墟

記者唐詠絮、高堂堯／南投報導

純樸的名間鄉赫然出現球棒隊！有一群20多名年輕人，日前手持棍棒砸KTV，南投警方據報後，火速組成專案小組，調閱相關監視器釐清案情，掌握涉案犯嫌身分，出動40多名警力，並報請檢察官指揮，兵分多路帶返11名涉案犯嫌到案說明，並持續積極查緝其他共犯到案，以釐清案情。

▲南投出現球棒隊砸KTV。（圖／民眾提供）

這起棍棒衝突，發生在30日清晨6時16分許，南投警方獲報後火速到場制止，據初步了解，是酒客間發生暴力衝突，才會持棍棒怒砸KTV，至於是發生甚麼衝突，警方正進一步釐清，同時帶回11名犯嫌，依妨害秩序及組織犯罪條例移送南投檢方偵辦。

這群青年持棍棒的影片在網路被瘋傳，只見大馬路上停滿自小客，有人站在路旁插腰觀看，有穿黑衣也有穿白衣的年輕人，站在KTV前大門前不斷的咆哮、還拿棍棒砸店，從右邊狂打到左邊，還狂打到一旁的巷弄內，瞬間煙塵四起，也有玻璃碎裂聲傳出，非常囂張，砸完後不斷有人么喝「走啦」要大家火速閃人。

▲南投出現球棒隊砸KTV。（圖／民眾提供）

警方指出，專案小組於昨（31）日出動40餘名警力，兵分多路帶返11名涉案犯嫌到案說明，並持續積極查緝其他共犯到案，以釐清案情，同時將持續針對相關特定營業場所加強擴大臨檢勤務，以維護轄區治安。

南投警分局呼籲社會大眾若有糾紛應循正當法律途徑解決，勿以邀約談判鬥毆等方式處理，對於聚眾滋事者絕不寬待，將依法嚴辦，民眾切勿以身試法。