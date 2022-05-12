都像甜甜圈！中研院曝「自家後院黑洞」影像：證明愛因斯坦是對的

生活中心／台北報導

我國中央研究院參與跨國合作的「事件視界望遠鏡計畫」，繼2019年發布人類史上首張黑洞照片後，今晚再發表銀河系中心重大科學發現，是在銀河系內發現了超大黑洞，為人類史上第二次捕捉到黑洞影像，中研院及科技部晚間與全球6處連線舉辦記者會，同步公開。

中研院指出，銀河系中心是一個充滿神秘色彩的區域，過去十多年來，科學家已經觀測到裡面有一個看不見的超大質量緻密天體，名為人馬座A星，2020年諾貝爾物理學獎得主長期追蹤研究銀河系中心恆星軌道運動，間接證實人馬座A星就是一個超大質量黑洞而獲獎，而今天公布這張照片成為揭開銀河系中心黑洞存在的「第一個直接觀測證據」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲人類第二次觀測到黑洞影像，科學家形容這個黑洞就像在「自家後院」。（圖／中研院提供）



中研院天文所支援天文學家郭駿毅博士說，人馬座A星影像特別之處，在於這是目前人類所拍攝到唯二的黑洞照片，這次拍到的人馬座A星就在我們的銀河系中，「就像在我們家的後院」，是離我們最近的超大質量黑洞。就像2019年看M87星系黑洞一樣，這次捕捉到黑洞影像也呈現甜甜圈狀，這似乎暗示著黑洞都有環狀特徵。而這次的發現，如同理論所預期，代表愛因斯坦的理論在100年後仍是正確的，「愛因斯坦又對了！」

▲中研院和跨國團隊今公布人類第二次觀測到黑洞影像。（圖／中研院提供）



中研院指出，這是位於銀河系中心超大質量黑洞人馬座A星的第一張照片，是這個黑洞存在的第一個直接可視證據。事件視界望遠鏡（EHT）將8座電波天文台連接在一起，形成一個「地球大小」的虛擬望遠鏡而取得這張照片。這望遠鏡以「事件視界」命名，意即黑洞周圍的邊界，在其內則連光都無法逃脫。

中研院解釋，雖然我們看不到事件視界本身，因為它不發光，但發光的氣體圍繞著黑洞構成了一個明顯的特徵：一個黑暗的中心區域（稱為暗影）被明亮的環狀結構包圍。這次的新影像捕捉到被強大的黑洞重力彎曲的光線，這個黑洞質量是我們太陽的四百萬倍。這張人馬座A星的黑洞照片是EHT團隊從2017年的觀測資料中，分析所得不同影像的平均值。

▲事件視界望遠鏡（EHT）將8座電波天文台連接在一起。（圖／中研院提供）