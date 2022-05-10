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台大宇宙館有「黑洞」！2車離奇開進樓梯　關鍵原因曝光

▲台大校內的次震宇宙館屢傳車輛駛入樓梯出入口動彈不得、校內師生嘖嘖稱奇。（圖／翻攝臉書）

▲台大校內的次震宇宙館屢傳車輛駛入樓梯出入口動彈不得、引發師生議論稱奇。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

台灣大學校內椰林大道4月29日發生一起女研究生駕車不慎、撞到騎單車的博士生，因汽車行車速度不慢導致車輛整個輾過博士生，造成嚴重傷勢緊急轉送台大醫院急診搶救、所幸挽回性命；事實上，台灣大學校內次震宇宙館也經常發生車輛闖入坡道樓梯的意外事件，讓校內學生及校友戲稱「不愧為宇宙館、車輛不小心被黑洞吸引」。

2021年1月5月，就有校外車輛進入台大校園內尋找停車場，誤認校內次震宇宙館的樓梯是坡道式地下停車場車道入口，結果駕駛一開進去就導致底盤卡在一樓樓梯上進退不得，只好聯絡拖吊車前來處理，當持駕駛允諾會賠償台大校方損失。

▲台大校內的次震宇宙館屢傳車輛駛入樓梯出入口動彈不得、校內師生嘖嘖稱奇。（圖／翻攝臉書）

結果今年4月中旬下午，台大次震宇宙館外又有一輛黑色自小客車再度闖入同一個樓梯坡道，汽車底盤又卡在樓梯上動彈不得，車主無奈下車聯絡拖吊車前來救援，所幸駕駛誤闖樓梯間，並未造成人員、設備額外傷亡損失。

但次震宇宙館屢屢吸引外車駛入該館樓梯坡道引發校內學生討論，不少師生都質疑該樓梯通道並無行車動線，車輛都得先開上人行道才能抵達，究竟這些車輛是如何「開到卡在樓梯間的？」學生還戲稱「不愧是宇宙館、果然有黑洞」

但熟知台大校園的民眾指出，台大校幅員廣闊、校內動線複雜，加上有單車、機車和汽車停車場林立、建物內的上下坡車道不少，外來訪客稍未留意就頻頻發生類似的車輛受困意外。

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